Rosario ya tiene su nuevo centro acuático: dos piscinas de alto rendimiento listas.

El Invencible Centro Acuático Provincial quedó inaugurado este viernes en el predio del Museo del Deporte, a ocho días del comienzo de los Juegos Suramericanos 2026. El complejo cuenta con dos piscinas cubiertas y será sede de las competencias de natación y saltos ornamentales. Después del torneo, quedará como infraestructura permanente para el deporte de la ciudad y la región.

A ocho días del inicio de los Juegos Suramericanos 2026, Rosario sumó este viernes una nueva infraestructura para el deporte de alto rendimiento. El Invencible Centro Acuático Provincial, ubicado en el predio del Museo del Deporte, fue inaugurado con exhibiciones y será una de las sedes del certamen que comenzará el próximo 12 de septiembre.

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????? PULLARO SUBIÓ AL ESCENARIO E HIZO EL “SIX SEVEN” EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO



Durante la inauguración del Invencible Centro Acuático Provincial, en la zona sur de Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro protagonizó un momento distendido cuando subió al escenario. pic.twitter.com/15JeD1IitJ — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 4, 2026

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El complejo cuenta con dos piscinas cubiertas. La principal tiene dimensiones olímpicas, con 50 metros de largo, 25 de ancho y tres metros de profundidad, y podrá recibir hasta 1.000 espectadores mediante tribunas temporales. La segunda, destinada a saltos ornamentales, mide 21 por 25 metros, tiene cinco metros de profundidad y una estructura de hormigón armado de diez metros de altura para plataformas y trampolines. En este sector podrán instalarse tribunas para otras 450 personas.

El proyecto se completa con vestuarios, sanitarios, depósitos, áreas técnicas y un subsuelo destinado a los servicios del complejo. En la etapa final se incorporaron trabajos y equipamiento solicitados por los responsables técnicos internacionales de las disciplinas que tendrán competencia allí.

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Durante la inauguración, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el alcance de la obra y sostuvo que los Juegos Suramericanos representan también una oportunidad para dejar infraestructura deportiva que pueda ser utilizada una vez terminado el evento. En ese sentido, remarcó que el proyecto atravesó distintas gestiones y que su concreción fue posible a partir de la continuidad de trabajos iniciados anteriormente.

La dimensión que tendrá el centro para el deporte local fue uno de los aspectos destacados durante el acto. El intendente Pablo Javkin señaló que la ciudad perseguía desde hace décadas la posibilidad de contar con una infraestructura de deportes acuáticos capaz de recibir competencias internacionales y consideró que el principal legado será la posibilidad de que nuevos deportistas puedan formarse allí.

Ese impacto posterior a los Juegos también fue señalado por deportistas que participaron de la inauguración. El exnadador olímpico Federico Grabich sostuvo que muchos chicos santafesinos tendrán a partir de ahora “las mejores condiciones del mundo para entrenar”. Las nadadoras olímpicas Sofía y Etel Sánchez, por su parte, destacaron que las nuevas generaciones podrán utilizar una infraestructura en la que ellas mismas compitieron a nivel internacional.

Para Iván Carabantes, exjugador de waterpolo, el nuevo espacio representa “un sueño para todos: para los deportes acuáticos, para la ciudad y para la provincia”.

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La obra tendrá su primera gran prueba dentro de pocos días, cuando comiencen las competencias de los Juegos Suramericanos. Rosario será una de las tres ciudades santafesinas que recibirán el certamen, junto con Santa Fe y Rafaela.

Pero el desafío excede esas dos semanas de competencia. Una vez que termine el evento y se retiren las estructuras temporales destinadas al público, el centro deberá comenzar una segunda etapa: funcionar como espacio permanente para entrenamientos, competencias y formación de deportistas.

Informe de Agostina Meneghetti.