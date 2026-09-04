Se normalizan las líneas 22, 24 y 28 de Tamsau tras las asambleas de UTA en Córdoba

El servicio de colectivos urbanos de las líneas 22, 24 y 28 de la empresa Tamsau se restablece de manera progresiva en la ciudad de Córdoba, luego de las asambleas informativas llevadas a cabo por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Desde la punta de línea ubicada en barrio Marqués de Sobremonte, el vocero del gremio, Adrián Lentini, confirmó que la restitución total de las frecuencias se alcanzará pasadas las 11 de este viernes.

Las complicaciones en el sistema comenzaron a partir de las 7, cuando las unidades de los recorridos afectados ingresaban a la punta de línea y suspendían sus salidas para realizar reuniones con los choferes en medio del conflicto paritario.

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A pesar de la normalización del servicio en Tamsau, la UTA advirtió que el plan de lucha continuará activo.

El secretario administrativo del gremio, Leonardo Ayala, ratificó que la entidad se encuentra en estado de alerta y dejó abierta la posibilidad de realizar nuevas asambleas informativas e interrupciones en otras puntas de línea y empresas de la capital provincial.

Reclamo salarial y próxima audiencia

El conflicto responde a la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias para el transporte del interior.

Desde el gremio señalaron que la oferta del sector empresarial contempla un 2% no remunerativo para julio, un 2% para agosto y un 2% para septiembre, cifras que calificaron de insuficientes considerando que no perciben una recomposición salarial desde abril.

La UTA exige un incremento del 6% para julio, un 2% para agosto y un 2% para septiembre, además de una suma no remunerativa que aún se encuentra en discusión.

La próxima audiencia clave entre las partes para destrabar la negociación en el Ministerio de Trabajo está prevista para el próximo martes 8 de septiembre.

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