Pierre Gasly pierde el tercer puesto en el GP de Mónaco; Isack Hadjar ocupa su lugar

Pierre Gasly, piloto de Alpine, ha sido despojado de su tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco tras una decisión del Tribunal Internacional de Apelación de la FIA, que ha reinstalado a Isack Hadjar en la tercera posición. Este fallo se produce después de que Gasly fuera sancionado por exceso de velocidad en el carril de boxes durante la carrera en junio.

Durante el evento, Gasly no cumplió con las penalizaciones impuestas y, aunque cruzó la meta en tercer lugar, posteriormente fue relegado a la séptima posición tras recibir una sanción de diez segundos. Sin embargo, el equipo Alpine había logrado anular esas sanciones en una apelación inicial, lo que resultó en su primer podio en la Fórmula 1 desde 2024.

La reciente decisión del tribunal, anunciada el jueves y hecha pública el viernes antes del Gran Premio de Italia, concluyó que permitir que Gasly mantuviera su posición significaría tratarlo de manera diferente a otros pilotos que sí cumplieron con sus sanciones.

Como resultado de este fallo, Oscar Piastri, de McLaren, avanzará al cuarto lugar, mientras que Liam Lawson y Arvid Lindblad, de Racing Bulls, ocuparán el quinto y sexto puesto, respectivamente, dejando a Gasly en séptima posición.

La situación ha generado reacciones encontradas. Alpine expresó su "decepción y frustración" con el fallo, argumentando que el equipo había sido "castigado injustamente". Por otro lado, McLaren celebró la decisión, considerándola una "claridad importante para los equipos".

El tribunal también abordó la controversia sobre la medición del carril de boxes, sugiriendo que podría haber errores en el sistema de sanciones. Sin embargo, decidió que no sería justo aplicar un parámetro diferente solo para Gasly.

El tribunal concluyó que cambiar las medidas para el Auto 10, en referencia a Gasly, significaría juzgarlo con un estándar distinto al de sus competidores, lo que no sería equitativo.

Por último, el tribunal reconoció que las consecuencias del GP de Mónaco "podrían justificar cambios en los procedimientos de FOM para futuros eventos", pero subrayó que no deberían anular resultados ya establecidos.

Este incidente marca el primer podio para Hadjar desde su incorporación al equipo principal de Red Bull en 2026, aunque actualmente se encuentra ausente debido a una lesión en la muñeca y perderá el Gran Premio de Italia.