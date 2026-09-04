Tizishi deslumbró en Makena con su fusión de rap, R&B, pop y soul ante un público entusiasta

FOTO: Tizishi hizo vibrar Makena: una de las nuevas voces con mayor proyección de la escena argentina

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- La cantante Tizishi se presentó en el Club Makena el pasado viernes, donde deslumbró a una multitud con su estilo distintivo que combina rap, R&B, pop y soul en un ambiente vibrante en el barrio porteño de Palermo.

Con una dualidad que mezcla la crudeza de la calle y la emotividad de sus letras, Tizishi se ha consolidado como una de las voces femeninas más prometedoras de la escena argentina. En el inicio de la noche, Guille Di Pietro realizó el opening, interpretando temas como Amor Completo de Mon Laferte y el popular Eres de Café Tacuba.

La artista, acompañada de su propio club de fans, dio inicio a su "Eras tour" con una selección de canciones que incluyó Seguir viviendo sin tu amor de Spinetta, Tuve tu veneno de Natalia Oreiro, Oh Darling de Los Beatles, su tema original Volver a tenerte y cerró con Planeta por Planeta de Nicky Nicole.

Con producción de Fenix Entertainment, la artista inició el espectáculo con "Qué será" y continuó con una serie de canciones que mantuvieron al público enérgico y entusiasta.

Tizishi agradeció a sus seguidores con emotivas palabras: "Muchas gracias a todos por estar aquí y por su apoyo. Estoy muy feliz y agradecida. Es fundamental recorrer este camino y contar con ustedes. Estoy emocionada de compartir un adelanto de lo que se viene en el disco, incluyendo algunas canciones anteriores. Espero que lo disfruten".

La carrera de Tizishi tomó un impulso significativo en 2022, cuando fue telonera de Nicki Nicole, y continuó abriendo shows para Cazzu en 2023 y Rels B en 2025 en el Movistar Arena. También participó en el Buenos Aires Trap 2024 y, un año después, tuvo el honor de abrir el show de Shakira en Córdoba ante un público de 40.000 personas.

Su sencillo "La oscuridad del Sol", lanzado en 2025, acumuló más de 100.000 reproducciones en pocas semanas. Tizishi considera la música como un medio de comunicación directo, afirmando: "Escribo lo que veo, lo que siento y lo que me duele. Si no es real para mí, no es real para quien lo escucha".

Con influencias de artistas como Joaquín Sabina y Acru, Tizishi reafirmó su éxito, que no solo ha resonado en redes sociales, sino que ha cobrado vida en presentaciones en vivo, cautivando a miles de espectadores con su estilo único.