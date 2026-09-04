Historias de vida en el Día del Inmigrante: "Cruzar una frontera no debería criminalizar a nadie"

FOTO: Vivir fuera de la tierra natal, una experiencia llena de desafíos.

Con motivo de la celebración del Día del Inmigrante este 4 de septiembre, el programa “Amamos Argentina” de Cadena 3, conducido por Chema Forte, reunió este viernes en su estudio a representantes de tres comunidades latinoamericanas para reflexionar sobre la experiencia de dejar la patria natal.

La paraguaya Marta Guerreño López, la brasileña Renata Santos y el chileno Fernando Valencia compartieron sus historias de vida, analizando los desafíos actuales de la migración en la región y el profundo cariño que sienten por el suelo argentino que hoy los cobija.

Marta Guerreño López, quien lleva 42 años en el país y preside la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba, advirtió sobre las crecientes dificultades que enfrentan hoy los extranjeros debido a discursos y decretos restrictivos.

Cuestionó medidas como el reciente DNU, señalando que faculta a personal civil de Migraciones a negar de forma discrecional el ingreso al territorio sin derecho a defensa ni intervención de un juez.

Frente a las visiones que perciben a la inmigración como una carga, Guerreño López propuso una analogía contundente: la migración no achica la torta de los recursos locales, sino que las personas inmigrantes llegan para "ampliar la torta" a través de su trabajo y aporte impositivo.

En la Plaza San Martín de Córdoba, se realizó un acto por el Día del Inmigrante.

Por su parte, Renata Santos, oriunda de la ciudad de Campinas, celebró la fecha como una muestra de lo grandes que se vuelven los pueblos cuando se cruzan las fronteras.

Santos diferenció la migración "blanda" —como la suya, impulsada por la curiosidad de conocer el mundo— de la migración real y dura de quienes huyen del hambre o de la violencia.

Al respecto, enfatizó que cruzar una frontera "jamás debería convertir a un ser humano en un criminal" y alertó sobre la extrema vulnerabilidad que sufren las personas que no cuentan con un documento, quedando totalmente invisibilizadas ante cualquier daño o injusticia.

Desde la perspectiva chilena, el artista Fernando Valencia, oriundo de Valparaíso, compartió su mirada sobre el perfil migratorio de su país de origen, al que describió geográficamente como una "isla".

Al contrastar ambas realidades, Valencia criticó el individualismo y la excesiva competencia laboral de la sociedad chilena, a la cual definió como una sociedad "estresada" y "enferma".

En contraposición, ponderó la tranquilidad y la cordialidad espontánea que se vive en Argentina, donde los vecinos se saludan en la calle y priorizan el disfrute cotidiano y el encuentro humano por encima del dinero.

Al ser consultados sobre qué es lo que más aman de Argentina, los tres invitados coincidieron en destacar la calidez humana del país.

Marta elogió el humor de los cordobeses y la cercanía que transmite el simple gesto de compartir un mate; Fernando reafirmó su aprecio por la paz social y el buen trato diario, mientras que Renata destacó la lealtad de la amistad, la pasión por el fútbol local —revelándose hincha del club General Paz Juniors— y la enorme oportunidad que representa la universidad pública para la educación de todos los habitantes del suelo argentino.