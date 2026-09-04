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Real Madrid pierde su invicto tras caer 1-0 ante Betis en LaLiga

El equipo merengue no pudo mantener su racha y, además, Kylian Mbappé falló un penal en el cierre del partido.

04/09/2026 | 23:06Redacción Cadena 3

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Betis se anotó un gran triunfo ante Real Madrid.

FOTO: Betis se anotó un gran triunfo ante Real Madrid.

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Buenos Aires, 4 septiembre (NA) -- Real Madrid, que había logrado triunfar en sus tres encuentros previos, perdió su invicto en LaLiga de España tras caer 1-0 ante Betis, en un partido que inició la cuarta fecha del torneo.

El único tanto del encuentro, celebrado en el estadio La Cartuja, fue marcado por el irlandés Troy Parrot a los 36 minutos del segundo tiempo. En el tiempo de descuento, el francés Kylian Mbappé falló un penal que podría haber cambiado el rumbo del partido para el conjunto madrileño.

El equipo, dirigido por el portugués José Mourinho, llegaba motivado tras tres victorias consecutivas. Sin embargo, a pesar de dominar el juego, no logró concretar sus oportunidades. Mbappé tuvo un desempeño desafortunado y el arquero Alvaro Vallés se convirtió en el salvador del equipo andaluz, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini.

A pesar de la derrota, Real Madrid permanece momentáneamente en la cima de la tabla, aunque podría perder esa posición si Barcelona empata o gana su partido contra Valencia. Por su parte, Betis también ascendió a la parte alta de la clasificación.

La jornada continuará este sábado con los encuentros entre Athletic de Bilbao y Atlético Madrid, Rayo Vallecano y Racing Santander, y Villarreal frente a Deportivo La Coruña.

El domingo será el turno de Valencia y Barcelona, Málaga ante Levante, Alavés contra Osasuna, y Espanyol frente a Sevilla, mientras que el lunes se cerrará la fecha con el partido entre Getafe y Celta.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido?
Real Madrid perdió 1-0 ante Betis, dejando su invicto en LaLiga.

¿Quién anotó el gol del partido?
El gol fue marcado por Troy Parrot a los 36 minutos del segundo tiempo.

¿Qué ocurrió con Kylian Mbappé?
Mbappé falló un penal en el tiempo de descuento que podría haber igualado el partido.

¿Quién dirige a Real Madrid?
El equipo es dirigido por José Mourinho.

¿Qué partidos se jugarán próximamente?
Este fin de semana se jugarán varios encuentros, incluyendo Valencia contra Barcelona.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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