Once jóvenes de entre 14 y 18 años violaron a una adolescente de 16 años

Por Juan Federico

En la Cámara 3ª del Crimen de la ciudad de Córdoba comenzó este viernes el juicio contra seis jóvenes de entre 17 y 18 años acusados de haber violado, junto a otros cinco muchachos inimputables (ya que tenían 14 y 15 años), a una adolescente de 16 años.

El ataque sexual en manada se produjo el 17 de abril de 2025 en un domicilio de villa La Tela, en la zona oeste de la Capital cordobesa.

Allí, en medio de una reunión que compartía un grupo de jóvenes, 11 de ellos atacaron de manera reiterada a la adolescente. Mientras se turnaban para abusar de ella, grabaron todo y luego lo divulgaron por las redes sociales, según consta en la acusación.

Estas imágenes llegaron días después a manos de las docentes de la escuela del sector, que de inmediato buscaron a la víctima para acompañarla en la denuncia judicial.

Al tratarse de un episodio de instancia privada, el juicio se desarrollará a puertas cerradas. El Tribunal está integrado por los jueces Gustavo Ispani, Ángeles Palacio y Leandro Quijada. La acusación estará a cargo del fiscal Marcelo Hidalgo, quien calificó el episodio como “brutal y salvaje”. La víctima, agregó, sufrió “daños muy severos”.

Los tres jóvenes de 18 años y los tres adolescentes de 17, deberán responder por los delitos de abuso sexual agravado, promoción a la corrupción de menores y la generación y distribución de material de abuso sexual infantil. Los acusados se enfrentan a penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión.

Los otros cinco atacantes, de entre 14 y 15 años al momento del hecho, son inimputables, ya que la baja de la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años, recién comenzará a regir desde este sábado.

La víctima, en tanto, será asistida en este juicio por la defensora pública penal Ana Inés Pagliano.

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