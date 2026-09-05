FOTO: La 35ª Marcha del Orgullo se prepara para el 7 de noviembre en Buenos Aires

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- La 35ª Marcha del Orgullo se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre, partiendo desde Plaza de Mayo hacia el Congreso de la Nación. Esta edición se presenta bajo la consigna "El orgullo al poder, el odio al carajo", tal como lo anunciaron el Frente Orgullo y Lucha junto con la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica.

La convocatoria fue revelada a través de una intervención artística y audiovisual en una medianera contigua a la avenida 9 de Julio y el edificio del Ministerio de Capital Humano, donde se proyectó la silueta de Eva Perón junto con la frase central y el número "7N", en referencia a la fecha de la movilización.

La organización también compartió un video en su cuenta de Instagram, musicalizado con "Fanático" de Lali Espósito, que compila imágenes de la acción realizada en el espacio público.

Este año, la marcha incluirá otras consignas como "¡Fuera Milei! Construyamos una alternativa democrática", "Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores" y "35 Orgullos Antifascista y Antirracista".

En este contexto, la secretaria de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), María Laura Olivier, enfatizó que "El orgullo al poder, el odio al carajo" refleja el rechazo de la comunidad LGBTINB+ ante lo que considera un intento de "borramiento" y las políticas de odio del Gobierno.

Asimismo, el presidente de 100% Diversidad y Derechos, Martín Canevaro, subrayó que, además de continuar los reclamos por derechos de las mujeres y personas LGBTINB+, también buscan fomentar "la construcción de una alternativa democrática" frente al actual contexto político.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja, Marcela Tobaldi, hizo hincapié en la necesidad de una reparación histórica para las personas travestis y trans adultas mayores que han sufrido violencia estatal debido a su identidad de género, advirtiendo sobre la vulnerabilidad social que enfrenta este colectivo.