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Putin suspendió por tres días los ataques sobre Kiev por la visita de enviados estadounidenses

La decisión responde a los preparativos para los contactos con Steve Witkoff y Jared Kushner, según informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

05/09/2026 | 13:24Redacción Cadena 3

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El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado suspender tres días los ataques sobre Kiev, una decisión vinculada a los preparativos para los contactos con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, dijo hoy sábado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

“La reunión con el presidente Putin efectivamente tendrá lugar y habrá conversaciones. Por lo general, estas reuniones han sido bastante largas en el pasado. Esperemos a ver qué pasa. Sin duda los mantendremos informados”, explicó Peskov a los periodistas.

Peskov también pidió no hacer predicciones sobre propuestas de acuerdos y exhortó a esperar el resultado de la reunión de Putin con los negociadores estadounidenses.

Witkoff y Kushner aterrizaron hoy sábado a las 12:52 hora local (09:52 GMT) en el aeropuerto moscovita de Vnukovo. Fueron recibidos en el aeropuerto por el enviado especial presidencial, Kirill Dmitriev.

Los comentarios de Peskov ocurrieron horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, afirmara con anterioridad que por la noche Rusia atacó aeropuertos en Kiev y en el suburbio sureste de Boryspil.

“Evidentemente, estos ataques rusos contra aeropuertos son una reacción a las conversaciones y preparaciones por la posibilidad de que la parte estadounidense utilice una aeronave para viajar a Ucrania y aterrizar en el Aeropuerto de Kiev o en el Aeropuerto de Boryspil”, escribió Zelenski en una publicación en la red social X.

Zelenski dijo que Ucrania tomó nota sobre la acción rusa y ajustará sus operaciones de la siguiente semana de acuerdo a lo relativo con el espacio aéreo de Rusia. Zelenski también señaló el jueves que en los próximos días, espera reunirse con los enviados de Estados Unidos en la capital ucraniana.

Lectura rápida

¿Qué ordenó Putin?
Detener los ataques sobre Kiev durante tres días.

¿Por qué tomó esta decisión?
Por los preparativos para contactos con enviados de EE.UU.

¿Quiénes son los enviados estadounidenses?
Steve Witkoff y Jared Kushner.

¿Qué dijo Zelenski sobre los ataques?
Que son una reacción a las negociaciones con EE.UU.

¿Qué planea hacer Ucrania?
Ajustar sus operaciones según el espacio aéreo ruso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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