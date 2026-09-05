Perros peligrosos: proponen prohibir la cría, tenencia y venta en Córdoba

La concejala de Córdoba, Fabiana Gutiérrez (UCR), pidió revisar el sistema de prevención y control de perros potencialmente peligrosos, tras los ataques que provocaron la muerte de dos chicos de dos años este viernes en la provincia. La edil solicitó convocar a funcionarios, veterinarios y especialistas en comportamiento animal para evaluar cambios en la normativa y su aplicación.

En diálogo con Cadena 3, cuestionó la falta de controles en los barrios y sostuvo que la existencia de un registro no resulta suficiente. "No podemos tener solo un registro de escritorio si el Estado no pisa los barrios para controlar. El sistema actual ha fallado y debemos reformarlo", afirmó.

El reclamo se produjo después de dos episodios fatales registrados el viernes: una nena de dos años murió tras ser atacada por dos dogos en barrio Cabildo, en la capital cordobesa, y un nene de la misma edad falleció horas después por las heridas que le provocó un pitbull en Alta Gracia.

Gutiérrez aseguró que viene advirtiendo sobre esta problemática desde 2024, mediante pedidos de informes y distintos planteos. "Tenemos las herramientas", señaló, y remarcó que lo que falta, a su entender, es "el control por parte del Estado".

La concejala mencionó como marco vigente la ordenanza 13.321, que establece el registro obligatorio de los animales considerados potencialmente peligrosos. Su inscripción debe ser realizada por el dueño, según la información de la Municipalidad de Córdoba.

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Para Gutiérrez, los hechos recientes demuestran que esa herramienta requiere una revisión acompañada de controles efectivos. Explicó que la convocatoria que solicitó busca que una eventual modificación tenga respaldo técnico y contemple los aportes de veterinarios y especialistas en comportamiento animal.

La edil reconoció que el Concejo Deliberante ya trabaja sobre el tema. Detalló que, dentro de la Comisión de Salud, se conformó una subcomisión dedicada a la sistematización normativa de animales de compañía, con el objetivo de revisar las disposiciones vigentes y derogadas y elaborar propuestas de mejora.

Sobre el alcance del registro, sostuvo que la cantidad de animales existentes supera a la de inscriptos, aunque aclaró que no cuenta con una cifra total por la falta de un censo.

También denunció la existencia de criaderos no habilitados y advirtió que, según su planteo, hay un "mercado negro" detrás de la comercialización de estos perros.

En ese sentido, anticipó que presentará un proyecto para abordar la actividad de los criaderos y planteó prohibir la cría, la tenencia y la venta de perros potencialmente peligrosos. Al describir su propuesta, señaló que buscará mantener los criaderos de otros perros de compañía y de animales utilizados en tareas policiales.

Por último, cuestionó las condiciones en las que se mantiene a algunos de estos animales. Mencionó perros encadenados, alojados en patios sin cuidados adecuados o mal alimentados, y vinculó esas situaciones con la falta de tenencia responsable y los ataques.

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Entrevista de Guillermo López.