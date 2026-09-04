República Folklore anunció su grilla por día: quiénes están y cuánto salen las entradas

República Folklore dio a conocer la programación por día de su primera edición, que se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires. Cazzu y el Chaqueño Palavecino estarán en la jornada inaugural, Abel Pintos se presentará el domingo y Soledad participará de ambas fechas.

Según anunció la organización, el festival reunirá a más de 50 artistas en tres escenarios y ofrecerá más de 12 horas de música por jornada. Uno de los ejes será la celebración de los 30 años de trayectoria de Soledad, con un espectáculo anunciado en dos partes, una para cada día.

El sábado 21 de noviembre, la grilla estará encabezada por el Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu y Los Tekis. También actuarán Ahyre, Los Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennisi, Los 4 de Córdoba junto a Por Siempre Tucu, y Cuti y Roberto Carabajal.

La programación de esa jornada se completará con Catherine Vergnes, Juanjo Abregú, Los Bofill, La Callejera, Nacho Cuellar, Néstor Garnica, Tomás Lipán, Los Tabaleros, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Nicolás Membriani, Yoel Hernández y Tupá.

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El domingo 22 de noviembre será el turno de Abel Pintos, Jorge Rojas, Los Nocheros y Soledad. La segunda jornada también contará con Lázaro Caballero, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, Peteco Carabajal con Riendas Libres, Dúo Coplanacu y Teresa Parodi.

A ellos se sumarán Maggie Cullen, Carafea, el Indio Lucio Rojas, Campedrinos, Orellana Lucca, Juanjo Abregú, Gauchos of the Pampa, Diableros Jujeños, Mariana Carrizo, Paquito Ocaño, Malena Garnica, Sele Vera, Nicolás Membriani, La Bruja Salguero, Los Berbel y Dos Más Uno.

Las entradas por día tendrán un valor anunciado de $100.000, mientras que el abono para las dos jornadas costará $180.000. La preventa comenzará el lunes 7 de septiembre, a las 14, con un beneficio de nueve cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Macro.

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La venta general se habilitará el martes 8 de septiembre, también a las 14, con todos los medios de pago y la posibilidad de abonar en seis cuotas sin interés con Visa de Banco Macro. Los tickets se comercializarán a través de AllAccess.

Además de los recitales, el predio tendrá peñas, una pulpería tradicional, un patio de comidas regionales y un Paseo de las Provincias con artesanías y propuestas turísticas. También habrá clases abiertas, pistas de baile al aire libre y juegos criollos.

El festival será producido por Dale Play Live y contará con el acompañamiento de Cadena 3 entre sus medios asociados.

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