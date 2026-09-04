República Folklore anunció su grilla por día: quiénes están y cuánto salen las entradas
El festival reunirá a más de 50 artistas en tres escenarios y ofrecerá más de 12 horas de música por jornada. El encuentro será el 21 y 22 de noviembre y la preventa comenzará el lunes 7 de septiembre.
04/09/2026 | 14:02Redacción Cadena 3
FOTO: Soledad participará de ambas fechas de República Folklore.
República Folklore dio a conocer la programación por día de su primera edición, que se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires. Cazzu y el Chaqueño Palavecino estarán en la jornada inaugural, Abel Pintos se presentará el domingo y Soledad participará de ambas fechas.
Según anunció la organización, el festival reunirá a más de 50 artistas en tres escenarios y ofrecerá más de 12 horas de música por jornada. Uno de los ejes será la celebración de los 30 años de trayectoria de Soledad, con un espectáculo anunciado en dos partes, una para cada día.
El sábado 21 de noviembre, la grilla estará encabezada por el Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu y Los Tekis. También actuarán Ahyre, Los Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennisi, Los 4 de Córdoba junto a Por Siempre Tucu, y Cuti y Roberto Carabajal.
La programación de esa jornada se completará con Catherine Vergnes, Juanjo Abregú, Los Bofill, La Callejera, Nacho Cuellar, Néstor Garnica, Tomás Lipán, Los Tabaleros, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Nicolás Membriani, Yoel Hernández y Tupá.
/Inicio Código Embebido/
100 Noches Festivaleras. Soledad y Lázaro Caballero, entusiasmados por la diversidad de Yvy Porá y por República Folklore
En conferencia de prensa, la cantante de Arequito y el creador del festival en Formosa hablaron con Cadena 3. “La Sole” se refirió al evento en CABA: “Buenos Aires siempre fue parte de la música de raíz nativa”.
/Fin Código Embebido/
El domingo 22 de noviembre será el turno de Abel Pintos, Jorge Rojas, Los Nocheros y Soledad. La segunda jornada también contará con Lázaro Caballero, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, Peteco Carabajal con Riendas Libres, Dúo Coplanacu y Teresa Parodi.
A ellos se sumarán Maggie Cullen, Carafea, el Indio Lucio Rojas, Campedrinos, Orellana Lucca, Juanjo Abregú, Gauchos of the Pampa, Diableros Jujeños, Mariana Carrizo, Paquito Ocaño, Malena Garnica, Sele Vera, Nicolás Membriani, La Bruja Salguero, Los Berbel y Dos Más Uno.
Las entradas por día tendrán un valor anunciado de $100.000, mientras que el abono para las dos jornadas costará $180.000. La preventa comenzará el lunes 7 de septiembre, a las 14, con un beneficio de nueve cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Macro.
/Inicio Código Embebido/
Un festival bien nuestro. Habilitaron la venta general para República Folklore: comprá las entradas acá
Cadena 3 es media sponsor oficial del nuevo encuentro folklórico que reunirá a más de 50 artistas en Buenos Aires.
/Fin Código Embebido/
La venta general se habilitará el martes 8 de septiembre, también a las 14, con todos los medios de pago y la posibilidad de abonar en seis cuotas sin interés con Visa de Banco Macro. Los tickets se comercializarán a través de AllAccess.
Además de los recitales, el predio tendrá peñas, una pulpería tradicional, un patio de comidas regionales y un Paseo de las Provincias con artesanías y propuestas turísticas. También habrá clases abiertas, pistas de baile al aire libre y juegos criollos.
El festival será producido por Dale Play Live y contará con el acompañamiento de Cadena 3 entre sus medios asociados.
/Inicio Código Embebido/
Un festival bien nuestro. Sebastián de Los Tekis sobre República Folklore: "Va a ser una bomba"
El músico jujeño celebró la llegada del megafestival a Buenos Aires y anticipó dos jornadas históricas en el Parque de la Ciudad. Las entradas ya están a la venta.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Qué evento se está anunciando? Se está anunciando el festival República Folklore, que reunirá a más de 50 artistas en Buenos Aires.
¿Quiénes serán algunos de los artistas presentes? Entre los artistas se encuentran Cazzu, Chaqueño Palavecino, Abel Pintos y Soledad.
¿Cuándo se llevará a cabo el festival? El festival se realizará el 21 y 22 de noviembre.
¿Dónde se llevará a cabo el evento? El evento se llevará a cabo en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires.
¿Cómo se pueden adquirir las entradas? Las entradas se pueden adquirir a través de AllAccess y la preventa comenzará el 7 de septiembre.