Cathy Engelbert se despide de la WNBA tras un mandato transformador de 7 años y medio

FOTO: Cathy Engelbert se jubilará en diciembre tras agitado mandato de 7 años y medio al frente de la WNBA

La comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, ha anunciado su retiro programado para diciembre, marcando el fin de más de siete años en su puesto, un periodo caracterizado por transformaciones significativas y desafíos notables.

Engelbert ocupa el segundo lugar en la lista de presidentes o comisionados con más tiempo en la historia de la WNBA, y fue fundamental en la negociación de un convenio colectivo que resultó en los primeros salarios de un millón de dólares para jugadoras en la liga.

"Cathy ha guiado la WNBA durante el periodo de crecimiento más significativo en los 30 años de historia de la liga", destacó Adam Silver, comisionado de la NBA, al informar sobre la decisión de Engelbert. "Agradecemos su liderazgo y su compromiso inquebrantable con el avance del baloncesto femenino".

La comisionada, que cumplirá 62 años en noviembre, comentó a la prensa que ha estado considerando su retiro durante varios meses. "Cuando llegué por primera vez a la liga, mi intención era hacer esto durante tres años y medio. Los siete años y medio han superado ese tiempo", dijo en una entrevista telefónica. "Este es un momento realmente bueno, dado el recorrido de transformación financiera en el que hemos estado. Lograr el convenio colectivo, cerrar un acuerdo de derechos de medios a largo plazo, concretar la expansión".

Engelbert enfatizó que su decisión de dejar el cargo fue completamente personal y no sintió presión alguna de la NBA o de la WNBA para hacerlo.

Sucesión en la WNBA

La comisionada también mencionó que ha estado trabajando en un plan de sucesión durante los últimos años. Aunque no reveló detalles sobre posibles sucesores, indicó que hay candidatos tanto internos como externos en consideración. "Es un buen momento para entregárselo al próximo líder, para llevar la ‘W’ a una mejor etapa", afirmó. "Estoy orgullosa del equipo que construimos y de todo lo que logramos. Un líder sabe cuándo es momento de soltar el micrófono y seguir adelante después de construir un equipo potente en la oficina de la liga".

Engelbert expresó sentimientos encontrados sobre su salida, afirmando su amor por el baloncesto femenino y su compromiso de asegurar una transición adecuada para su sucesor, especialmente en un periodo de crecimiento para la liga.

Durante su gestión, la WNBA ha experimentado un crecimiento exponencial, logrando récords de audiencia televisiva y una asistencia sólida, además de un nuevo acuerdo de derechos de medios a largo plazo y la expansión a 18 equipos para finales de la década. "Me trajeron como líder empresarial para transformar el negocio. Yo miro los ingresos y la mercancía, la audiencia y la asistencia", comentó Engelbert, señalando mejoras en todos estos aspectos. "Un gran líder percibe cuándo es momento de que alguien más llegue. Cuando llegué, esta liga enfrentaba preguntas sobre nuestra viabilidad y sostenibilidad a largo plazo".

Retos y controversias

La comisionada ha reconocido que, aunque la liga ha crecido, también ha enfrentado desafíos significativos. Las jugadoras han reportado un aumento en los comentarios negativos en redes sociales y algunas han expresado que no sienten que la liga haya hecho lo suficiente para garantizar su seguridad. Engelbert ha sido clara en condenar los ataques en línea contra las jugadoras y ha respaldado iniciativas para protegerlas. También ha abordado la cuestión de los atletas transgénero en la liga, afirmando que no existen problemas actuales de elegibilidad y que cualquier discusión futura se haría en colaboración con el sindicato de jugadoras.

Las negociaciones del convenio colectivo han sido tensas, pero Engelbert sostiene que mantiene una buena relación con las jugadoras, a pesar de que Breanna Stewart, del New York Liberty y vicepresidenta del comité ejecutivo del sindicato de jugadoras, indicó que hay respeto por Engelbert, pero no mucha relación.

"Ojalá pueda ayudar a que este próximo líder tenga una transición, especialmente considerando el ascenso de esta liga", concluyó Engelbert.