Estados Unidos suma 162.000 empleos en agosto, un dato que reaviva el debate sobre la inflación

FOTO: La creación de 162.000 empleos en agosto vuelve a centrar la atención en la inflación en EEUU

WASHINGTON — El mercado laboral de Estados Unidos experimentó un notable crecimiento en agosto, con la incorporación de 162.000 nuevos puestos de trabajo. La tasa de desempleo se mantuvo en un bajo 4,1%.

Esta cifra superó con creces las proyecciones de los analistas, quienes anticipaban un incremento de solo 65.000 empleos, según datos de una encuesta realizada por FactSet. Además, las revisiones del Departamento de Trabajo añadieron 55.000 empleos a las nóminas de junio y julio, mostrando que el mercado laboral se está fortaleciendo. Por ejemplo, se reportaron 21.000 empleos en julio, cifra que se ajustó desde una reducción inicial de 23.000.

A medida que se acercan las elecciones de medio término, el presidente Donald Trump celebró los resultados, afirmando en redes sociales: "¡Acaban de anunciar una gran cifra de empleos, superando todas las estimaciones (¡excepto la mía!) por el doble y el triple - ¡Y aún no han visto nada!".

No obstante, la inflación ha sido un tema dominante en las conversaciones de este año, tanto en empresas como en hogares. Los votantes se muestran cada vez más frustrados por el aumento de precios, especialmente en el combustible, que ha alcanzado niveles récord tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán a finales de febrero.

Los modestos incrementos salariales han hecho que el aumento de precios sea más difícil de soportar para muchos trabajadores. En agosto, el salario promedio por hora creció solo un 3,1% en comparación con el año anterior, marcando el incremento interanual más débil desde mayo de 2021.

Los sectores de restaurantes y bares generaron 59.000 empleos, las empresas constructoras 22.000, y la industria manufacturera sumó 16.000 nuevos puestos. Desde su mínimo reciente en diciembre, los empleos en el sector manufacturero han aumentado en 58.000.

La fuerza laboral total de Estados Unidos creció en 683.000 personas el mes pasado, después de haber disminuido en junio y julio. Diane Swonk, economista jefe de KPMG, calificó el informe de contratación como "increíble", describiéndolo como "una ola de calor veraniega". Además, indicó que una medida amplia de la tasa de desempleo, que incluye a quienes han dejado de buscar trabajo y a aquellos que trabajan a tiempo parcial por necesidad, bajó a 7,7%, el nivel más bajo en más de un año.

En lo que va del año, las empresas han añadido un promedio de más de 80.000 empleos al mes, en comparación con un promedio de solo 9.700 el año anterior.

A pesar de este repunte, la creación de empleos sigue siendo inferior a los 166.000 mensuales que se consideraban normales en 2023 y 2024, y muy por debajo de los 491.000 registrados durante el auge de contratación en 2021 y 2022, tras los confinamientos por la pandemia. La contratación ha mostrado irregularidad este año, con un promedio de 38.000 empleos al mes entre mayo y julio, antes de este notable aumento en agosto, lo que ha generado escepticismo entre algunos economistas.

El informe de empleo podría influir en la decisión de la Reserva Federal sobre un posible aumento de la tasa de interés en su próxima reunión programada para el 15 y 16 de septiembre. Un mercado laboral robusto sugiere que las tasas de interés actuales pueden no ser suficientes para frenar la economía y controlar la inflación.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, comentó que el índice inflacionario se sitúa en 3,7%, aún muy por encima del objetivo del 2% del banco central. Sin avances significativos, la Fed tendrá "trabajo por hacer".

Con la contratación mostrando signos de solidez, la atención de la Fed se centrará en un informe crucial de inflación que se publicará la próxima semana. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, indicó que apoya mantener la tasa sin cambios, aunque respaldaría un aumento si los datos de inflación son altos.

Las empresas estadounidenses enfrentan una escasez de trabajadores, resultado de las políticas migratorias del presidente Trump y la jubilación de la generación del baby boom. "Las empresas están cada vez más enfocadas en impulsar la eficiencia mediante la tecnología y la IA", indicaron los economistas de EY-Parthenon.

Sin embargo, la industria de la información, que incluye telecomunicaciones y procesamiento de datos, perdió 23.000 empleos en agosto y acumula una caída de 97.000 desde principios de 2026, ya que la inteligencia artificial asume tareas previamente realizadas por humanos.

La situación laboral es compleja y los cambios tecnológicos están transformando el panorama del empleo en Estados Unidos.