Mariano Martínez: todo lo que se sabe del joven de La Plata que es intensamente buscado en Córdoba

FOTO: Mariano Martínez, el joven de La Plata desaparecido y que estaría en Córdoba.

Mariano Martínez, el joven de 21 años de La Plata con quien su familia perdió contacto el 31 de agosto, es intensamente buscado este viernes en Córdoba, luego de que surgieran pistas sobre su posible presencia en la capital provincial. Aunque sus padres aseguraron reconocerlo en una filmación de un comercio, hasta el momento de las declaraciones no había sido localizado.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, confirmó a Cadena 3 que la Policía recibía numerosos avisos sobre posibles avistamientos. "Estamos recibiendo múltiples llamadas, decenas de llamadas en el 911, que dicen haberlo visto en determinados lugares", señaló.

El funcionario explicó que se trabajaba sobre una solicitud de paradero y planteó como hipótesis que el joven se hubiera alejado por decisión propia. "Estamos hablando de un ciudadano argentino mayor de edad que se habría ausentado de su hogar por voluntad propia", expresó.

Según detalló, la familia realizó una presentación el 1 de septiembre ante la Fiscalía de Ensenada, después de perder contacto con él el día anterior. A partir de esa actuación, el pedido se comunicó a las policías del país mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

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Quinteros precisó que, tras la difusión nacional del caso, un llamado al 911 recibido el jueves motivó la activación del protocolo de búsqueda en Córdoba. También distinguió ese procedimiento del que, según explicó, se aplicaría si la fiscal interviniente considerara que había mediado un delito en la desaparición.

Al describir las medidas, mencionó consultas en comisarías para verificar si existía alguna detención y remarcó: "Primero hay que determinar si está en Córdoba". Además, anunció que pondrían a disposición del padre imágenes de los domos policiales para que pudiera revisarlas.

Una de las principales pistas surgió de un local de venta de sushi, donde una persona identificada por los trabajadores como "Mariano" habría dejado un currículum para buscar empleo.

De acuerdo con esos datos, sus padres reconocieron tanto la letra del currículum como al joven que aparece en la filmación del comercio. En el documento figuraba un correo electrónico. También se informó que habría entregado currículums en otros negocios.

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La reconstrucción de sus últimos movimientos indicaba que había salido para entregar un trabajo en la facultad, pero se lo dejó a un compañero para que lo presentara. Luego fue registrado por cámaras en Punta Lara, cerca de La Plata, y tomó un colectivo. La pista se perdió posteriormente en la zona de Constitución, antes de que aparecieran los indicios en Córdoba.

Durante la noche del jueves, hubo recorridos policiales y consultas casa por casa en Alta Córdoba y Villa Los Galpones. También se mencionó un sector de búsqueda de entre 20 y 30 manzanas que comprendía Alta Córdoba y Cofico.

Por estas horas,el papá del joven se encontraba reunido con el fiscal que intervenía en Córdoba.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.