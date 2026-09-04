Un avión Pampa aterrizó de emergencia tras una falla en el tren de aterrizaje

FOTO: Una falla en el tren de aterrizaje obligó a un Pampa a aterrizar de emergencia. (Foto: El Sol)

Un avión Pampa de la Fuerza Aérea Argentina realizó un aterrizaje de emergencia este viernes en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Mendoza, por una falla en el tren de aterrizaje. El incidente obligó a suspender temporalmente las operaciones y provocó demoras en los vuelos.

Los dos tripulantes resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro. La pista volvió a estar operativa después del episodio.

La emergencia fue comunicada a las 10.36, cuando la torre de control informó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que la aeronave, que realizaba ejercicios habituales, había declarado una emergencia por el desperfecto.

Ante el aviso, se activó el plan de emergencia del aeropuerto y se interrumpió la actividad aeroportuaria. Finalmente, el Pampa aterrizó a las 10.47, con la falla en el tren de aterrizaje aún presente.

Según lo informado por las aerolíneas a los pasajeros, los servicios afectados serían reprogramados con demoras. Quienes no puedan esperar tendrán la posibilidad de cambiar su vuelo para el día siguiente.

Ante las modificaciones en los horarios, se recomendó consultar el estado actualizado de los vuelos a través de la plataforma de Aeropuertos Argentina.