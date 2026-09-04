Exhalar más tiempo puede llevarte a decisiones más audaces, según un estudio

FOTO: El impacto de la respiración en la toma de decisiones audaces

Un reciente estudio realizado por investigadores del Centro Alemán de Investigación sobre Diabetes (DZD) y la Charité – Universitätsmedizin Berlín sugirió que modificar el ritmo de la respiración puede influir en la toma de decisiones al alterar la actividad del corazón y del cerebro. Los hallazgos, publicados en la revista Neuron, destacaron que las exhalaciones más prolongadas incrementaron la variabilidad de la frecuencia cardíaca y hicieron que el cerebro fuera más receptivo a las recompensas, lo que se asoció con decisiones más audaces.

El estudio mostró que una respiración rápida y un aumento en la frecuencia cardíaca suelen relacionarse con decisiones rápidas. En situaciones de presión, las personas tienden a volverse más cautelosas para evitar pérdidas, ya sea al invertir, manejar situaciones tensas en el trabajo o elegir rápidamente una comida. En contraste, una respiración más lenta y un estado cardiovascular más calmado podrían fomentar una evaluación más positiva de los resultados potenciales, haciendo a las personas más dispuestas a asumir riesgos.

Conexión entre respiración, cuerpo y cerebro

La toma de decisiones había sido tradicionalmente vista como un proceso centrado principalmente en el cerebro. Sin embargo, la nueva investigación exploró la posibilidad de que las señales de otras partes del cuerpo puedan modificar la actividad cerebral e influir en las elecciones de las personas.

El estudio fue liderado por la profesora Soyoung Q. Park en colaboración con investigadores del Centro de Investigación en Neurociencia de la Charité, la Freie Universität Berlín y el Instituto Naval Alemán de Medicina Marítima.

"Nuestras decisiones rara vez se determinan únicamente por información externa. Más bien, nuestro juicio surge de la interacción entre procesos cognitivos y nuestro estado corporal actual. Hasta ahora, no se sabía cómo la regulación consciente de nuestro cuerpo, por ejemplo, a través de una respiración controlada, podría influir activamente en nuestro proceso de toma de decisiones. Queríamos crear un cambio fisiológico utilizando un patrón de respiración lenta para mejorar la calidad de nuestras decisiones", explicó Soyoung Q. Park, resumiendo la pregunta de investigación.

Evaluación de la influencia de las exhalaciones prolongadas en las decisiones

Los investigadores estudiaron a 41 participantes sanos mientras tomaban decisiones arriesgadas bajo condiciones de respiración controladas. Los participantes siguieron instrucciones visuales de respiración y respiraron a su ritmo normal o desaceleraron su respiración al extender la fase de exhalación (proporción de 2:8 entre inhalación y exhalación).

Durante la serie de decisiones relacionadas con el riesgo, el equipo de investigación midió varios aspectos de las respuestas físicas y neurológicas. Se utilizó la resonancia magnética funcional para rastrear la actividad cerebral, mientras que los patrones de respiración, la actividad cardíaca, la conductancia de la piel y las respuestas pupilares fueron monitoreados simultáneamente.

Esta combinación de mediciones permitió a los investigadores evaluar si extender la exhalación hacía más que simplemente disminuir la frecuencia cardíaca. También querían determinar si el patrón de respiración cambiaba directamente cómo el cerebro procesaba las recompensas potenciales.

Exhalaciones más largas inclinaron las elecciones hacia las recompensas

Los resultados indicaron que una exhalación prolongada disminuyó la frecuencia cardíaca y se asoció con elecciones más arriesgadas. Importante fue que el cambio pareció provenir de una mayor atención a las posibles recompensas, más que de una preocupación reducida por las pérdidas potenciales. Los participantes continuaron respondiendo a las pérdidas de manera similar.

Además, los investigadores detectaron una mayor actividad en la corteza prefrontal ventromedial y el precúneo. Estas regiones cerebrales están involucradas en el procesamiento de recompensas y en la regulación del tiempo entre latidos, una medida conocida como variabilidad de la frecuencia cardíaca.

"Nuestro estudio subraya el papel transformador de las intervenciones basadas en la respiración. La interacción entre la respiración y la dinámica cardíaca hace que el cerebro sea más receptivo a las recompensas", explicó Wenhao Huang, autor principal del estudio, interpretando los resultados.

Implicaciones para las técnicas de respiración

Este trabajo se suma a un campo creciente enfocado en la comunicación entre el cuerpo y el cerebro y respalda los modelos neuroviscerales, que proponen que el estado físico de una persona puede moldear fuertemente los procesos cognitivos.

Parker explicó: "Las técnicas de respiración han acompañado a la humanidad durante milenios en diversas religiones y culturas. Con este estudio, proporcionamos pruebas científicas de que es un método confiable y específico capaz de controlar nuestras decisiones."

Debido a que la respiración controlada es simple, económica y relativamente fácil de aprender, los investigadores consideran que podría tener valor como herramienta para la autorregulación diaria. También podría tener potencial como un enfoque de apoyo no farmacológico en entornos clínicos, particularmente para condiciones como los trastornos de ansiedad o la depresión, que pueden involucrar una regulación autónoma interrumpida y respuestas alteradas a las recompensas.

¿Puede la respiración influir en el comportamiento alimentario?

Los estudios futuros deberán determinar si los mismos efectos se presentan en poblaciones clínicas más amplias, incluidas las personas con sobrepeso. Los investigadores están particularmente interesados en si las técnicas de respiración podrían influir en las decisiones relacionadas con la comida, ya que el comportamiento alimentario se ve fuertemente afectado tanto por el procesamiento de recompensas como por el estado físico de una persona.

"Dado que las decisiones dietéticas están fuertemente influenciadas por la evaluación de recompensas y el estado físico, la regulación de la respiración podría también jugar un papel en la percepción consciente y la gestión más efectiva del comportamiento alimentario", resumió Park sobre las actividades de investigación futuras.

Este estudio fue apoyado por el Ministerio Federal de Investigación, Tecnología y Espacio [Subvención 01GP2210C (Proyecto DecEnt), Subvención 01EE2301E para el desarrollo conceptual del Centro Alemán de Salud Mental; Subvención 82DZD03D03 (Centro Alemán de Investigación sobre Diabetes)], el Ministerio de Ciencia, Investigación y Cultura del Estado de Brandeburgo (MWFK). Ignacio Rebollo fue apoyado por la Acción Marie Sklodowska-Curie (MSCA) BRAINSTOM (número de acuerdo de subvención 101028203).