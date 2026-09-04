Apareció Mariano Martínez en Córdoba: la Policía dará detalles en una conferencia

FOTO: Intensa búsqueda de Mariano Martínez, estudiante desaparecido de la Universidad de La Plata

Mariano Martínez, el estudiante de 21 años que era buscado desde el lunes 31 de agosto tras desaparecer en La Plata, apareció en Córdoba, según confirmó este viernes la Policía de la provincia.

La noticia fue anticipada por Cadena 3 y representa un giro en la búsqueda que se había iniciado hace casi una semana.

Desde la fuerza provincial convocaron a los medios de comunicación a una conferencia de prensa que se realizará a las 14:30 en la Jefatura de Policía de Córdoba, donde se brindarán precisiones sobre el caso.

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[ENCONTRAMOS A MARIANO]



Mariano Martínez, de 21 años, quien era buscado a partir de un pedido de paradero emitido por la Justicia de Ensenada, provincia de Buenos Aires, fue localizado en la ciudad de Córdoba luego de un intenso trabajo de la @PoliciaCbaOf.



Mariano se encuentra… — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) September 4, 2026

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Una búsqueda que comenzó en La Plata

Martínez había salido el lunes 31 de agosto a las 8 desde su domicilio en Berazategui para dirigirse a la Universidad Nacional de La Plata. Durante la cursada manifestó sentirse mal y se retiró.

Las cámaras de seguridad lo registraron posteriormente en Punta Lara, caminando por la zona de avenida Almirante Brown. Luego se dirigió hacia una parada de la línea 275 y, cerca de las 14:35, envió un mensaje a su hermano en el que le indicó la contraseña de su computadora.

El seguimiento de las cámaras permitió establecer que luego regresó a La Plata y llegó hasta la estación del Tren Roca con destino a Constitución. Sin embargo, no descendió en Berazategui y posteriormente se perdió su rastro.

Su madre había confirmado que estaba en Córdoba

Horas antes de la confirmación policial de este viernes, Alicia, la madre de Mariano, había asegurado que su hijo se encontraba en Córdoba, aunque hasta entonces las autoridades no habían logrado localizarlo.

La mujer había reconocido al joven en imágenes tomadas por cámaras de comercios cordobeses donde, según explicó, había dejado currículums en busca de trabajo.

También había señalado que Mariano conocía Córdoba porque anteriormente había participado de un congreso en la provincia y había tenido contacto con profesores.

Ahora, la Policía brindará los detalles sobre la aparición del estudiante y las circunstancias en las que fue encontrado.

Informe de Gonzalo Carrasquera.