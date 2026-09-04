La drástica decisión de Tini tras el escándalo con sus padres por la auditoría sobre sus ganancias

El escándalo familiar que desató la auditoría a las ganancias de Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo: ahora trascendió que la cantante habría tomado la decisión de "bloquear" a sus padres y tener "contacto cero" con ellos.

El conductor de LAM, Ángel de Brito, dio a conocer la supuesta respuesta oficial de la Triple T sobre el escándalo, en medio de cientos de versiones que minimizan o buscan restar dramatismo del escándalo familiar.

“Con la poca gente con la que habla, porque habla con muy poca gente, (Tini) dice: ‘Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados”, asegura el presentador, sin revelar si la fuente es la propia cantante o alguien de su círculo íntimo.

En ese sentido, reveló el panorama actual que atraviesa la artista, quien retomó la segunda parte de su gira: “Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”, habría sido su respuesta.

“Esto lo dice la propia Tini. No es algo que se me ocurra a mí”, insistió.

De acuerdo con la información del conductor, el drama había comenzado cuando Tini decidió desvincular a su padre como su manager y, tras una reunión en la que Alejandro asistió con abogados, le mostraron lo que serían sus ganancias. Aparentemente, su padre le habría pedido el 50% de las mismas por su labor como representante.

Ella no solo sospechó que el número que le mostraron era correcto, sino que se molestó por la exigencia de su padre, quien se habría adjudicado como creador de la marca "Tini": “Cuando el padre le devuelve toda la información, ella siente que le devuelve una parte, que no es toda la información; entonces le reclama que ahora le pase todos los años del trabajo. Tini y su gente piensan que hay más y siguen pidiendo explicaciones”, agregó De Brito.

En ese sentido, el enojo de la cantante viene porque dice que ella fue la mente creativa detrás de su espectáculo, sin embargo, no estaría recibiendo ni el reconocimiento, ni las ganancias del mismo: “Ella dice que Futttura no es obra de Alejandro Stoessel, que ella escribió cada cosa, que editó cada pantalla y video, y Futttura, sin embargo, está a nombre de Alejandro”, cerró De Brito.