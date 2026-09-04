Advierten que la morosidad llega al 50% en algunos colegios católicos de Córdoba
La Junta Arquidiocesana alertó por las dificultades para afrontar salarios. El panorama coincide con el cobro de matrículas para 2027, con subas de entre el 10% y el 15%.
04/09/2026 | 11:10Redacción Cadena 3
FOTO: La morosidad llega al 50% en algunos colegios católicos de Córdoba.
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Algunos colegios privados católicos de Córdoba registran una morosidad de hasta el 50% en el pago de las cuotas, según Nicolás Bracciaforte, presidente de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC).
La situación complica las finanzas de los establecimientos y coincide con el inicio del cobro de las matrículas para el próximo ciclo lectivo.
"Tenemos escuelas que presentan una morosidad de hasta el 50%", afirmó el dirigente en diálogo con Cadena 3, aunque no se precisó si ese porcentaje corresponde a las familias con deudas o a los montos pendientes de cobro.
Bracciaforte señaló que los atrasos aumentaron en los últimos años y vinculó esa situación con las dificultades económicas de los hogares. "Evidentemente las familias están teniendo dificultades para hacer frente a los costos en general de su economía", expresó, y agregó que ese problema también alcanza a la educación de sus hijos.
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El titular de la JAEC explicó que la falta de ingresos obliga a las instituciones a hacer "algunos malabares financieros y económicos" para afrontar el pago de salarios y otras obligaciones.
En paralelo, las familias comenzaron a recibir las matrículas para el ciclo lectivo 2027.
El importe depende de cada establecimiento y puede equivaler a hasta dos cuotas mensuales. Habitualmente, se ofrecen alternativas para abonarlo en dos o tres pagos, entre septiembre y noviembre, aunque también hay casos en los que se permite distribuirlo en cuatro cuotas, hasta diciembre.
Ese desembolso se suma a las mensualidades del año en curso y, para las familias que registran atrasos, a las cuotas que todavía adeudan.
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Lectura rápida
¿Qué situación enfrentan los colegios privados católicos de Córdoba? Algunos colegios registran una morosidad de hasta el 50% en el pago de las cuotas.
¿Quién es Nicolás Bracciaforte? Es el presidente de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC).
¿Cuándo se comenzaron a cobrar las matrículas? Las matrículas para el ciclo lectivo 2027 ya están siendo enviadas a las familias.
¿Dónde se registran estos problemas de morosidad? En colegios privados católicos de Córdoba.
¿Por qué ha aumentado la morosidad? Se vincula con las dificultades económicas que enfrentan las familias.