Advierten que la morosidad llega al 50% en algunos colegios católicos de Córdoba

FOTO: La morosidad llega al 50% en algunos colegios católicos de Córdoba.

Algunos colegios privados católicos de Córdoba registran una morosidad de hasta el 50% en el pago de las cuotas, según Nicolás Bracciaforte, presidente de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC).

La situación complica las finanzas de los establecimientos y coincide con el inicio del cobro de las matrículas para el próximo ciclo lectivo.

"Tenemos escuelas que presentan una morosidad de hasta el 50%", afirmó el dirigente en diálogo con Cadena 3, aunque no se precisó si ese porcentaje corresponde a las familias con deudas o a los montos pendientes de cobro.

Bracciaforte señaló que los atrasos aumentaron en los últimos años y vinculó esa situación con las dificultades económicas de los hogares. "Evidentemente las familias están teniendo dificultades para hacer frente a los costos en general de su economía", expresó, y agregó que ese problema también alcanza a la educación de sus hijos.

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El titular de la JAEC explicó que la falta de ingresos obliga a las instituciones a hacer "algunos malabares financieros y económicos" para afrontar el pago de salarios y otras obligaciones.

En paralelo, las familias comenzaron a recibir las matrículas para el ciclo lectivo 2027.

El importe depende de cada establecimiento y puede equivaler a hasta dos cuotas mensuales. Habitualmente, se ofrecen alternativas para abonarlo en dos o tres pagos, entre septiembre y noviembre, aunque también hay casos en los que se permite distribuirlo en cuatro cuotas, hasta diciembre.

Ese desembolso se suma a las mensualidades del año en curso y, para las familias que registran atrasos, a las cuotas que todavía adeudan.

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Informe de Agustina Vivanco.