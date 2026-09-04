Venezuela y Trinidad y Tobago inician nueva etapa de cooperación tras tensiones diplomáticas

CARACAS — Los gobiernos de Venezuela y Trinidad y Tobago han dado a conocer una nueva hoja de ruta destinada a fortalecer sus relaciones en áreas como el comercio, el desarrollo energético y la seguridad alimentaria. Este anuncio se produce luego de un largo periodo de tensiones y desencuentros, que se intensificaron durante la gestión del derrocado presidente Nicolás Maduro.

La agenda fue presentada tras un encuentro que tuvo lugar el jueves en Caracas entre el canciller trinitense Sean Sobers y su homólogo venezolano Félix Plasencia, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.

El documento señala que esta nueva cooperación busca "facilitar el inicio de una nueva etapa en la historia de las relaciones entre ambos países". La propuesta cuenta con el respaldo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar.

El gobierno de Rodríguez también agradeció a Persad-Bissessar por la "solidaridad y el apoyo" brindados durante la respuesta a los devastadores sismos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio, dejando más de 6.500 víctimas fatales.

En esta nueva etapa, ambos gobiernos han reafirmado su "voluntad de mantener un canal permanente de comunicación" para avanzar en una agenda que respete los principios del derecho internacional y que busque el desarrollo económico y social de ambas naciones.

Este relanzamiento de relaciones se produce después de que el 15 de diciembre del año pasado, Maduro decidiera finalizar de manera inmediata cualquier acuerdo de suministro de gas con Trinidad y Tobago debido a las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

En ese momento, Rodríguez acusó al gobierno trinitense de estar involucrado en el "robo de petróleo venezolano" perpetrado por la administración de Donald Trump, aunque no se presentaron pruebas concretas de esta acusación.

El presidente Maduro también había señalado a Persad-Bissessar de tener una "agenda hostil" contra Venezuela, que incluía la instalación de radares militares para controlar los buques que transportan petróleo venezolano. Además, a fines de octubre de 2025, Maduro había anunciado la suspensión de acuerdos de explotación de gas con Trinidad y Tobago.

Desde 2015, Venezuela y Trinidad y Tobago mantenían un acuerdo para la explotación conjunta de yacimientos comunes, el cual fue renovado automáticamente en febrero de 2025 por cinco años más. Este nuevo acuerdo representa un intento de ambas naciones por dejar atrás los conflictos y enfocarse en el fortalecimiento de sus vínculos comerciales y energéticos.