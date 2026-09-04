Campanella llega al Teatro Real: emoción, humor y nueva función para "Empieza con D, siete letras"

FOTO: La obra de Juan José Campanella está de gira por todo el país (archivo).

Este fin de semana, el emblemático Teatro Real de Córdoba, ubicado en San Jerónimo 66, se viste de gala para recibir la obra "Empieza con D, siete letras".

Escrita por el prestigioso director Juan José Campanella junto a su esposa Cecilia Monti, esta comedia dramática y romántica llega a la provincia en el marco de una gira nacional, que ya viene cosechando un gran éxito.

Protagonizada por un elenco de primer nivel integrado por Eduardo Blanco, Victoria Almeida y Gastón Cocchiaralle, la enorme demanda del público cordobés obligó a la producción a agregar una nueva función para este domingo, a las 17.

En diálogo con Cadena 3, el reconocido actor Eduardo Blanco describió la obra como una comedia con un fuerte trasfondo dramático, que lleva el inconfundible "sello Campanella", donde el humor y la emoción se entrelazan de manera constante.

Blanco destacó que la trama indaga profundamente en los vínculos humanos y tiene la particularidad de invitar al espectador a repensarse y hacerse preguntas una vez que baja el telón.

"Como decía Beto Brandoni, seguramente te vas mejor de lo que entraste", resumió el protagonista al definir la experiencia de vivir esta historia de amor tan singular.

Respecto al recorrido federal que los llevó previamente por Villa María, Blanco admitió que, aunque el ritmo de las giras diarias puede resultar cansador, la experiencia es sumamente placentera.

Destacó especialmente el "plus afectivo" con el que son recibidos por los públicos del interior del país, quienes demuestran un cariño y una efusividad única en comparación con la cartelera habitual de Buenos Aires.

Asimismo, el actor celebró regresar al Teatro Real, escenario donde ya brilló anteriormente con la exitosa obra "Parque Lezama".

Por su parte, la actriz Victoria Almeida compartió detalles de su personaje, Miranda, una mujer a la que admira profundamente por su honestidad, transparencia y su entrega arrojada que le permite conectar de inmediato con la gente.

Almeida reveló que el proceso técnico y de adaptación previo a cada función en gira requiere llegar hasta dos horas antes para conocer el espacio, un ritual que vive con suma concentración y alegría.

Para la actriz, realizar esta obra es sinónimo de diversión absoluta: "Es medio una fiesta para mí hacer esta obra, la pasamos espectacular".

Finalmente, Gastón Cocchiaralle explicó el divertido desafío de interpretar a dos personajes simultáneamente: el hijo del personaje de Eduardo Blanco y el exmarido del personaje de Victoria Almeida.

Este doble rol le permite un constante y dinámico "ida y vuelta" actoral repleto de juegos y cambios de luces sobre el escenario.

Con una propuesta sumamente humana que promete hacer reír, emocionar e interpelar al público cordobés, la cita obligada es en el Teatro Real para disfrutar de una obra que, sin dudas, no dejará a nadie indiferente.

Informe de Geo Monteagudo.