Carlos Alcaraz avanza en el US Open: "Me siento mejor de lo que pensaba"

FOTO: Alcaraz apura el paso en el US Open: "Me siento mejor de lo que pensaba"

El tenista español Carlos Alcaraz ha recuperado la confianza y el ritmo en la pista tras un período de inactividad de cuatro meses debido a una lesión en la muñeca derecha. En su regreso al US Open, el campeón defensor logró una victoria contundente por 6-3, 6-4, 6-1 sobre el chino Wu Yibing, avanzando así a los octavos de final del torneo y extendiendo su racha a 17 triunfos consecutivos en torneos de Grand Slam.

"Pienso que hice muchas cosas bien. ¿Podría haberlo hecho mejor? Sí, podría, pero en general estoy muy orgulloso y feliz con el partido", afirmó Alcaraz en una entrevista realizada en la cancha del estadio Arthur Ashe.

Desde su derrota en la final de Wimbledon 2025 ante Jannik Sinner, Alcaraz no ha conocido la derrota en grandes eventos. En el inicio de la temporada, se alzó con el título en el Abierto de Australia, convirtiéndose en el hombre más joven en completar el Grand Slam a la edad de 22 años.

La lesión que lo mantuvo alejado de las canchas le impidió participar en los dos siguientes torneos de Grand Slam del año: Roland Garros y Wimbledon. Este US Open marca su regreso a la competencia desde un partido en el Abierto de Barcelona en abril.

"Me siento mejor de lo que pensaba", comentó Alcaraz, quien busca su octavo título en un major y el tercero en el US Open.

En la siguiente ronda, se enfrentará al estadounidense Tommy Paul, quien logró una victoria en un emocionante partido de cinco sets contra el kazajo Alexander Bublik, con un marcador de 6-4, 3-6, 6-7 (4), 6-1, 6-3. Alcaraz tiene un historial favorable contra Paul, liderando el enfrentamiento directo 6-2, habiendo ganado los últimos cinco encuentros entre ambos.

"Espero no cometer algunos de los errores que he cometido hoy", añadió Alcaraz. "Va a jugar en casa, lo que será una pequeña ventaja. Pero ya veremos. Igual estará un poco cansado después del partido de hoy".