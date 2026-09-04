Belgrano no puede con Huracán y empata sin goles en Alberdi

Belgrano vuelve al Gigante de Alberdi con la necesidad de reencontrarse con el triunfo. Este viernes, desde las 19, el equipo de Ricardo Zielinski recibirá a Huracán por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

El partido tendrá como escenario el estadio Julio César Villagra y será arbitrado por Luis Lobo Medina. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium, mientras que Cadena 3 transmitirá el encuentro en vivo con toda la cobertura desde Alberdi.

Seguí la transmisión en vivo de Cadena 3:

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Belgrano busca recuperar la confianza

El Pirata llega al encuentro después de tres partidos sin ganar. La racha comenzó con la eliminación ante Racing en la Copa Argentina, continuó con la derrota frente a Defensa y Justicia y tuvo su último capítulo en el empate 0-0 ante Atlético Tucumán.

Ahora, el conjunto de Zielinski tendrá nuevamente a su público como aliado y buscará aprovechar la localía para volver a sumar de a tres y mantenerse entre los equipos que pelean por avanzar a los playoffs.

El entrenador todavía mantiene algunas dudas, aunque la posibilidad más firme es que sostenga buena parte del equipo que igualó en Tucumán.

Una de las alternativas que analiza es el ingreso de Alexis Maldonado por Alcides Benítez, movimiento que llevaría a Leonardo Morales al lateral derecho. También existe la posibilidad de que Juan Velázquez ingrese por Ramiro Hernández.

Entre las novedades estará Lucas Zelarayán, quien volvió a ser convocado después de recuperarse de una distensión ligamentaria y ocuparía un lugar en el banco de suplentes. Santiago Longo también volvió a trabajar a la par del plantel y aparece entre las opciones para integrar la convocatoria.

Huracán llega también necesitado

Huracán atraviesa un momento irregular y llega a Córdoba con la necesidad de cambiar su presente.

El Globo consiguió un importante triunfo ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, pero después perdió frente a Sarmiento en Junín y empató sus dos últimos partidos como local: 0-0 ante Deportivo Riestra y 1-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto.

El equipo dirigido por Diego Martínez está fuera de los ocho primeros puestos de su zona y necesita sumar para volver a meterse en la pelea por la clasificación.

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