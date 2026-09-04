FOTO: La Justicia negó nuevamente la excarcelación de Callejero Fino por portación ilegal de arma

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- El cantante de RKT Simón Natanael Alvarenga, conocido popularmente como Callejero Fino, permanecerá detenido por el delito de portación ilegal de arma y suspensión de la numeración registral, tras la decisión de la Justicia de rechazar su excarcelación el pasado viernes.

Según informaron fuentes vinculadas al caso a la Agencia Noticias Argentinas, también se denegó la liberación del primo del artista, Steven Joel Rocca, de 27 años, por lo que ambos seguirán en la Comisaría 4? de Benavídez - Tigre.

Voceros de la investigación indicaron a NA que esta decisión era previsible, luego de que la jueza de Garantías de San Isidro, Mariana Schemberger, autorizara el análisis del celular de Callejero Fino.

El músico fue detenido mientras circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente, acompañado por Rocca, durante un control vehicular realizado por la Patrulla Municipal de Tigre en un recorrido preventivo en calle Italia y Ruta 27, en Villa La Ñata.

En su declaración ante el fiscal Cosme Iribarren, Callejero Fino negó ser el propietario de la pistola Glock calibre .40 que le fue incautada, la cual tenía la numeración limada. Su defensa ahora está a cargo de Diego Storto.

La legislación establece que la pena mínima por portación ilegal de armas es de 3 años y 6 meses, lo que imposibilita su excarcelación. Cabe recordar que el cantante ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo cuando tenía 20 años, cumpliendo cinco meses en un penal y el resto de la condena bajo arresto domiciliario.