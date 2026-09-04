FOTO: Allanamiento en La Plata revela conexiones de la mafia china con el comercio local

La Plata, 4 de septiembre (NA) -- La indagación sobre la estructura relacionada con la llamada mafia china en La Plata ha dado un nuevo giro tras la realización de procedimientos en la Cámara de Comercio China de la ciudad. Este operativo forma parte de la causa liderada por la UFIJ N°16, bajo la dirección del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Los agentes del Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo un allanamiento en la sede de la entidad, ubicada en calle 50, entre 7 y 8. Durante el procedimiento, se identificó a un miembro de la Cámara que se negó a entregar la documentación solicitada por los investigadores. Ante esta negativa, se decidió avanzar con el allanamiento de forma urgente para realizar una búsqueda más exhaustiva.

El resultado fue el secuestro de documentación considerada de interés para la investigación. Entre los documentos hallados se encuentran registros sobre el organigrama de la Cámara y material que permite identificar a las personas responsables de sus distintas áreas desde 2018 hasta la fecha actual.

Entre los papeles incautados se encontraron denuncias policiales que incluyen fotografías que muestran amenazas escritas, documentos que mencionan al directorio de la entidad, direcciones de locales comerciales con sus propietarios señalados, talones de pago y convenios de colaboración entre la Cámara y casas de juegos.

La Cámara de Comercio China es crucial en esta investigación debido a los elementos previamente incorporados al expediente que la vinculan con Ke Deqiang, conocido como "Matías", quien es señalado por los investigadores como uno de los principales referentes de esta organización.

Deqiang fue detenido en 2022 en una investigación anterior por extorsión e intimidación contra comerciantes de origen chino. Posteriormente, logró fugarse de la Comisaría Primera de La Plata y desde entonces permanece prófugo.

La nueva investigación, encabezada por el fiscal Condomí Alcorta, junto a los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal, ha permitido avanzar en distintas líneas relacionadas con la estructura de la mafia.

En agosto, el Juzgado de Garantías N°6 autorizó quince allanamientos simultáneos en diferentes puntos de La Plata, Villa Elvira, Gonnet y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos procedimientos resultaron en la detención de once personas y el secuestro de armas, dinero, teléfonos celulares y documentación que ahora es analizada por los investigadores.

El allanamiento reciente en la Cámara busca obtener una comprensión más profunda sobre el funcionamiento interno de la organización y las responsabilidades de las personas dentro de la entidad.

Este procedimiento es de gran relevancia, especialmente tras los avances obtenidos a partir del análisis de los teléfonos celulares incautados en allanamientos previos. Los peritajes han permitido reconstruir comunicaciones entre Ke Deqiang y el ex funcionario municipal Jonatan Emanuel Reyes, en las que se discuten clausuras de comercios, inspecciones, licencias de conducir, habilitaciones y solicitudes de información sobre policías e inspectores.

Este material ha llevado a los investigadores a profundizar en la hipótesis de que existen vínculos entre miembros de la organización y personas que podrían facilitar gestiones desde distintos sectores de la administración pública.