Colapinto analizó su desempeño en Monza: "Debemos entender por qué empeoramos"

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- El argentino Franco Colapinto concluyó el viernes de entrenamientos en el Gran Premio de Italia con sensaciones mixtas. El piloto de Alpine se ubicó noveno en la primera práctica y undécimo en la segunda, aunque destacó el buen rendimiento que mostró en la sesión matutina y reconoció que el equipo no mantuvo ese nivel en la FP2.

"En el FP1 salí, di cuatro vueltas, hice el tiempo y después tuve un problema con el motor en el low fuel con la soft", explicó Colapinto.

El piloto argentino consideró que, de no haber tenido ese inconveniente, podría haber registrado un mejor tiempo: "Tendría que haber mejorado cinco décimas. Tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora, o un poquito mejor".

No obstante, la situación cambió en la segunda sesión. "En la FP2 estábamos un poquito perdidos, creo que dimos un paso para atrás", afirmó el oriundo de Pilar, quien indicó que el monoplaza perdió adherencia y se tornó más complicado de manejar.

“El auto no iba tan bien, iba un poco suelto, no tenía grip en mitad de curva, iba de trompa a mitad, después se movía más y tenía menos grip trasero saliendo”, detalló.

De cara a las próximas actividades del fin de semana, Colapinto enfatizó que el objetivo será recuperar el rendimiento mostrado en la primera práctica. "En general no evolucionamos nada, de hecho siento que empeoramos bastante, así que hay que entender el porqué", expresó.

Asimismo, valoró que el inconveniente del motor ya fue resuelto y aseguró que el equipo se preparará para afrontar mejor la jornada del sábado, cuando se llevará a cabo la tercera práctica y la clasificación.