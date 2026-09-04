La UNC será sede de una jornada académica sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) albergará el próximo miércoles 9 de septiembre la Primera Jornada Académica sobre la Soberanía en Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Espacios Marítimos Circundantes.

Organizado por la Facultad de Derecho junto al Colegio de Abogados de Córdoba, el encuentro reunirá a juristas, docentes y combatientes para analizar el reclamo argentino desde una perspectiva legal, geopolítica e histórica.

La actividad se desarrollará de 9:00 a 17:00 en la Sala Alberdi y el Salón Vélez Sársfield de la histórica sede universitaria. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el mismo día del evento.

Un programa con foco en el derecho internacional, la geopolítica y la memoria

La apertura institucional estará a cargo del Decano de la Facultad de Derecho y autoridades académicas. A lo largo del día, las exposiciones se dividirán en cuatro paneles principales:

Títulos históricos y fallos internacionales (10:30 hs.): se abordarán los fundamentos jurídicos de la soberanía argentina. El magíster Guillermo Villalba (UNC-UBP) expondrá sobre los antecedentes históricos de la causa, mientras que el doctor Diego García Montaño (UNC) analizará la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el Caso Diego García y su proyección sobre la Cuestión Malvinas.

El Alegato Ruda y el marco diplomático (11:30 hs.): el foco estará puesto en el legado del célebre alegato que derivó en la Resolución 2065 de la ONU en 1965. Expondrán el doctor Nelson Daniel Marcionni (UNC) y el magíster Carlos Alberto Biangardi Delgado (UNLP), quien presentará sus reflexiones sobre la política exterior actual en el Atlántico Sur.

Poder blando y el nuevo orden global (12:30 hs.): se analizará la geopolítica regional a través de nuevas herramientas. El magíster Adrián Tuninetti (UNC-UBP) disertará sobre la Selección Argentina como instrumento de diplomacia pública —con foco en la bandera exhibida tras el triunfo ante Inglaterra—, mientras que el magíster Omar Ruiz (UNC) abordará la proyección antártica y la autonomía soberana en un contexto multipolar.

Derecho humanitario y testimonio de guerra (14:30 hs.): el cierre técnico combinará la doctrina legal con el testimonio directo. El magíster Fernando Oltra Santa Cruz (UNLM) detallará las violaciones a las Convenciones de Ginebra cometidas por las tropas británicas durante el conflicto de 1982, seguido por la disertación "Por la soberanía y por la Paz", a cargo del Teniente de Navío (RE) y Veterano de Guerra de Malvinas Owen Crippa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Datos útiles para asistir

Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026.

Horario: 9:00 a 17:00 hs. (Apertura de paneles: 10:00 hs.).

Lugar: Sala Alberdi / Salón Vélez Sársfield, Edificio Histórico de la Facultad de Derecho (UNC).

Inscripciones: Abiertas en la sede de la Facultad hasta el 9 de septiembre.