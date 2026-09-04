Maluma y Beyoncé: una colaboración que celebra dos décadas de B’Day con un toque latino

Buenos Aires, 4 septiembre (NA) -- Maluma se sumó a su primera colaboración junto a Beyoncé en el marco del álbum "Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied) feat. Maluma", una de las piezas centrales del aniversario número 20 de B’Day y que, en esta oportunidad, cuenta con un sample de Celia Cruz.

El nuevo hito en la carrera del colombiano coincide con el cumpleaños número 45 de la diosa del pop. Esta edición cuenta con canciones que reflejan el amor y la admiración de Beyoncé por la cultura latina y por los artistas que construyen el género.

"Cuerpo Tumbao" marca la primera colaboración de Beyoncé con el artista colombiano, una de las voces más importantes de la música latina. Beyoncé se considera fanática de su trabajo y se siente halagada de poder compartir finalmente con este intérprete multigénero.

Filántropa en todo sentido, Beyoncé aplaude a Maluma por la labor que realiza en su país para ayudar a los jóvenes a través de las artes y por sus esfuerzos humanitarios tras el reciente terremoto.

La canción contiene un sample de "La Negra Tiene Tumbao", de la estrella afrocubana Celia Cruz. La autora de "Crazy in Love" siempre admiró el orgullo de Cruz por su cultura africana; su negativa a doblegarse ante el racismo, el colorismo y la estrecha definición de belleza.

En una época en la que la sociedad quería que fuera amargada y estuviera derrotada, ella reivindicó con valentía su identidad negra. El sample encajaba a la perfección con una canción que transmite fuerza y confianza, tanto en la pista de baile como en la vida.

"Cuerpo Tumbao" fue producida por Beyoncé, Edgar Barrera y CASTA, y coproducida por Ali "Ali Ali" Álvarez.

El encuentro llegó tras un extenso historial del colombiano que, en 2019, fue elegido como compañero de ruta de Madonna en Madame X: juntos grabaron "Medellín" —el sencillo que abrió el álbum de la Reina del Pop y que llevó el nombre de su ciudad natal a la conversación global— y "Soltera".

Con The Weeknd, el remix de "Hawái", en el que el canadiense cantó en español por primera vez en un sencillo de esa magnitud. Con Jennifer Lopez compartió no solo estudio sino pantalla: "Pa’ Ti", "Lonely" y su debut en Hollywood en la película Marry Me. Con Shakira construyó "Chantaje" y "Clandestino", fenómenos latinos. La lista incluye también a Ricky Martin ("Vente Pa’ Ca"), Marc Anthony, entre muchos otros.