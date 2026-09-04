Brasil aseguró un financiamiento de US$1.000 millones del BID para proyectos ecológicos

El Gobierno de Brasil ha recibido la aprobación para contratar un crédito de hasta 1.000 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el fin de poner en marcha el proyecto Eco Invest Brasil. Esta iniciativa tiene como objetivo acelerar la transición ecológica y atraer inversiones, según informaron fuentes locales.

Con este financiamiento, Brasil podrá iniciar el proyecto enfocado en la adaptación al cambio climático, que incluye la modernización de la infraestructura eléctrica en varios estados, como Bahía en el noreste, San Pablo en el sureste y Mato Grosso do Sul en el suroeste, según lo destacado por la Agencia Brasil.

Dentro del marco de transición energética, se contempla la construcción de una biorrefinería en el interior de Bahía, con la capacidad de producir más de 20.000 barriles de aceite vegetal, que serán utilizados para la fabricación de combustible sostenible de aviación.

Entre los proyectos apoyados también se encuentra el desarrollo de iniciativas de economía circular, que tienen el potencial de beneficiar a más de dos millones de personas.

Otras medidas incluidas en el plan son el soterramiento de líneas eléctricas que son vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos, con el objetivo de minimizar las interrupciones en el suministro eléctrico.

El programa Eco Invest Brasil es coordinado por los ministerios de Hacienda y de Medio Ambiente y Cambio Climático, y forma parte de la estrategia federal destinada a aumentar la inversión privada a través de mecanismos de protección cambiaria y mejoras en las condiciones regulatorias del entorno empresarial en Brasil.

Este programa se basa en un modelo de financiación mixta, que combina recursos tanto públicos como privados. El Gobierno y entidades financieras privadas aportarán recursos con una mayor tolerancia al riesgo, considerando tanto el retorno financiero como el impacto social de los proyectos.