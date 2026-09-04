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Marco Rubio visitará Colombia, Ecuador y Perú para consolidar alianzas estratégicas de EE. UU.

Entre el 8 y el 10 de septiembre, el secretario de Estado reafirmará el compromiso de EE. UU. con un Hemisferio Occidental seguro y democrático, enfocándose en temas de seguridad y comercio.

04/09/2026 | 17:25Redacción Cadena 3

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

FOTO: El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llevará a cabo una visita a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre con el objetivo de fortalecer las alianzas estratégicas de EE. UU. en la región, según comunicó el Departamento de Estado el día de hoy.

Rubio se reunirá para dialogar sobre el respaldo de Estados Unidos a la respuesta de Colombia ante el reciente terremoto, así como para abordar la cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo, que representa una amenaza significativa para el hemisferio. También se discutirán las oportunidades de estrechar las relaciones comerciales entre los países mencionados, de acuerdo a un comunicado oficial.

Durante su gira, el secretario reafirmará el compromiso de la Administración Trump con un Hemisferio Occidental seguro, próspero y democrático.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella y el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa son considerados aliados estratégicos de Washington en la región. Recientemente, el gobierno peruano de Keiko Fujimori anunció su incorporación a la alianza de seguridad Escudo de las Américas, iniciativa lanzada por Donald Trump en marzo pasado, según reportes de France 24 y la Agencia Noticias Argentinas.

América Latina y el Caribe han visto un giro hacia la derecha, coincidiendo con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Varios países han adoptado políticas más estrictas contra el crimen organizado, incluyendo el modelo de megacárceles al estilo salvadoreño y una mayor cooperación militar en fronteras, como es el caso de Colombia y Ecuador.

Quito y Bogotá ya han anunciado operaciones conjuntas con Washington. Además, Estados Unidos ha iniciado una campaña militar enfocada en atacar a los cárteles de la droga, recibiendo críticas moderadas principalmente de gobiernos que no se alinean con su agenda, como Brasil y México.

Simultáneamente, Washington intensifica la presión sobre Cuba, especialmente tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien fue un importante aliado de La Habana en la región durante años.

El ultraconservador De la Espriella busca, a corto plazo, recuperar la certificación de aliado en la lucha antidrogas, que Colombia perdió en septiembre pasado, y reactivar la agenda comercial con Trump, quien ha utilizado los aranceles como principal herramienta de negociación.

El ecuatoriano Noboa ha estado en Washington en dos ocasiones este año, mientras que Trump ha redirigido la política comercial estadounidense hacia la región, firmando tratados bilaterales con países como Argentina y Ecuador.

Lectura rápida

¿Quién viaja a América Latina?
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

¿Cuándo se realizará el viaje?
Del 8 al 10 de septiembre.

¿A qué países visitará?
Colombia, Ecuador y Perú.

¿Cuál es el objetivo principal del viaje?
Fortalecer las alianzas estratégicas de EE. UU. en la región.

¿Qué temas se abordarán durante las reuniones?
Cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo y relaciones comerciales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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