Julio César Chávez habla sobre su madre enferma y sus adicciones en nueva serie documental
El legendario boxeador Julio César Chávez se emociona al hablar sobre la enfermedad de su madre y sus luchas personales con las adicciones, en el marco del estreno de su serie "Chávez vs. Chávez".
FOTO: Julio César Chávez llora al hablar de su madre enferma, el boxeo y adicciones, ante estreno de serie
CIUDAD DE MÉXICO — Para aquellos mexicanos que vivieron sus grandes triunfos en el ring, una nueva serie documental revivirá los momentos más emotivos de Julio César Chávez. Esta producción también ofrece a las nuevas generaciones una ventana hacia la historia de uno de los más grandes boxeadores de México.
La serie, titulada "Chávez vs. Chávez", se estrena el 11 de septiembre en la plataforma ViX y está compuesta por cinco episodios. En ella, Chávez reflexiona sobre su tumultuosa carrera y sus batallas personales, incluyendo sus adicciones al alcohol y la cocaína, las cuales admitió hace 15 años.
En una reciente entrevista, Chávez compartió su asombro al ver cómo su fama de antaño todavía impacta a las personas. "Me quedé impresionado porque hay muchas de estas (imágenes), de esta serie que... me dejaron sorprendido de cómo arrastraba la gente, cómo la gente me seguía... lo veo y no lo creo, te lo juro por Dios, porque en ese momento pues a lo mejor andaba mal", expresó el boxeador.
Chávez, ampliamente considerado como el mejor boxeador mexicano de la historia, aborda en la serie la lucha interna que ha enfrentado. "Definitivamente ésa ha sido la pelea más difícil. La pelea más dura de toda mi vida, la verdad. Y es una lucha de todos los días... porque el tiempo no te da la recuperación", confesó.
Un aspecto doloroso que Chávez comparte es el sufrimiento que ha experimentado al ver a sus hijos seguir sus pasos en el boxeo y enfrentar sus propias adicciones. Julio César Chávez Jr. ha tenido problemas legales y Omar Chávez ha lidiado con la ludopatía. "Me afecta el que mis hijos hayan seguido mis pasos y hayan caído también en el mundo de esa enfermedad... El año pasado fue un año muy difícil para mí, para mí y para mi hijo Julio", relató.
La serie también revela aspectos de su infancia en Sonora, donde creció en condiciones humildes. Chávez recuerda que su sueño era triunfar en el boxeo para que su madre, Isabel González, pudiera tener su propia casa. Sin embargo, hoy enfrenta la dolorosa realidad de que su madre padece una enfermedad grave. "Me conmovió mucho... Las lágrimas se me salieron porque... porque ahí estaba... porque imagínate no ver a tu mamá bien ya... ver a tu mamá ahorita, que se te está muriendo", dijo entre lágrimas.
A lo largo de su carrera, Chávez logró conquistar títulos en tres categorías diferentes, acumulando un impresionante récord de 107 victorias, pero el mayor deseo que expresa hoy es el bienestar de sus hijos. "Lo único que les pido es que tengan salud y que se cuiden, y que hagan las cosas bien. Ése es mi sueño", concluyó.
Lectura rápida
¿Qué aborda la serie "Chávez vs. Chávez"?
La serie explora la vida y carrera de Julio César Chávez, incluyendo sus luchas con las adicciones y su relación con su madre enferma.
¿Cuándo se estrena la serie?
La serie se estrena el 11 de septiembre en la plataforma de streaming ViX.
¿Qué problemas enfrentan los hijos de Chávez?
Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez han lidiado con adicciones y problemas legales, lo que ha afectado emocionalmente a su padre.
¿Cuál es el mayor deseo de Chávez hoy?
Chávez desea que sus hijos tengan salud y bienestar, y que hagan las cosas bien en sus vidas.
¿Cómo recuerda Chávez su infancia?
Chávez recuerda su infancia en condiciones humildes y su deseo de triunfar en el boxeo para mejorar la vida de su madre.
[Fuente: AP]