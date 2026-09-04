FOTO: Condenan a hombre por grooming en Salta tras contacto con adolescente a través de redes

En un caso de grooming ocurrido en Salta, un hombre de 41 años fue sentenciado a tres años de prisión efectiva por contactar a una adolescente utilizando distintas identidades. La condena fue dictada en la ciudad de General Güemes, donde la denuncia fue presentada por la familia de la víctima en marzo pasado.

Según el informe del Ministerio Público Fiscal (MPF), la menor había estado en comunicación con el acusado a través de diversas redes sociales. La investigación, liderada por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, reveló que ambos intercambiaban fotografías y videos de contenido sexual.

El condenado utilizaba múltiples perfiles, incluyendo uno femenino, para establecer contacto con la adolescente. Además, se descubrió que era docente de una actividad extracurricular, lo que le permitió aprovechar su posición para generar un vínculo con la víctima.

Durante el proceso judicial, el hombre admitió su culpabilidad en los hechos. El juez del distrito Centro, Diego Rodríguez Pipino, determinó una pena de tres años de prisión efectiva por el delito de grooming y lo declaró reincidente por segunda vez.