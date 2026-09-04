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Condenan a hombre por grooming en Salta tras contacto con adolescente a través de redes

La damnificada y el involucrado intercambiaban fotografías y videos de índole sexual.

04/09/2026 | 17:39Redacción Cadena 3

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Condenan a hombre por grooming en Salta tras contacto con adolescente a través de redes

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En un caso de grooming ocurrido en Salta, un hombre de 41 años fue sentenciado a tres años de prisión efectiva por contactar a una adolescente utilizando distintas identidades. La condena fue dictada en la ciudad de General Güemes, donde la denuncia fue presentada por la familia de la víctima en marzo pasado.

Según el informe del Ministerio Público Fiscal (MPF), la menor había estado en comunicación con el acusado a través de diversas redes sociales. La investigación, liderada por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, reveló que ambos intercambiaban fotografías y videos de contenido sexual.

El condenado utilizaba múltiples perfiles, incluyendo uno femenino, para establecer contacto con la adolescente. Además, se descubrió que era docente de una actividad extracurricular, lo que le permitió aprovechar su posición para generar un vínculo con la víctima.

Durante el proceso judicial, el hombre admitió su culpabilidad en los hechos. El juez del distrito Centro, Diego Rodríguez Pipino, determinó una pena de tres años de prisión efectiva por el delito de grooming y lo declaró reincidente por segunda vez.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Salta?
Un hombre fue condenado por grooming tras contactar a una adolescente usando identidades falsas.

¿Quién fue el responsable?
Un hombre de 41 años, que era docente, fue el condenado por este delito.

¿Cuándo se presentó la denuncia?
La denuncia fue realizada en marzo de este año por la familia de la víctima.

¿Cómo contactaba a la menor?
El hombre utilizaba diferentes perfiles en redes sociales, incluyendo uno femenino.

¿Cuál fue la sentencia?
Se le impuso una pena de tres años de prisión efectiva y fue declarado reincidente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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