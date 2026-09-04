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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 4 de septiembre.

El sorteo número 31606 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 4 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4661, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Escopeta)".

04/09/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31606 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4661, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Escopeta).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4661
2° 3241
3° 7977
4° 0936
5° 4891
6° 1615
7° 4620
8° 4439
9° 6106
10° 0545
11° 3002
12° 8234
13° 2395
14° 5309
15° 2651
16° 0270
17° 8009
18° 5024
19° 5015
20° 3628

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31606 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 4 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 4661.

¿Qué significa el número 4661?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Escopeta)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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