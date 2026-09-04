Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 4 de septiembre.

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El sorteo número 31606 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4661, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Escopeta).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4661

2° 3241

3° 7977

4° 0936

5° 4891

6° 1615

7° 4620

8° 4439

9° 6106

10° 0545

11° 3002

12° 8234

13° 2395

14° 5309

15° 2651

16° 0270

17° 8009

18° 5024

19° 5015

20° 3628