Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 4 de septiembre.
El sorteo número 31606 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 4 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4661, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Escopeta)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31606 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4661, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Escopeta).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4661
2° 3241
3° 7977
4° 0936
5° 4891
6° 1615
7° 4620
8° 4439
9° 6106
10° 0545
11° 3002
12° 8234
13° 2395
14° 5309
15° 2651
16° 0270
17° 8009
18° 5024
19° 5015
20° 3628
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31606 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 4 de septiembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 4661.
¿Qué significa el número 4661?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Escopeta)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.