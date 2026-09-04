Crisis en el Tribunal Supremo de Brasil: Fachin promete respuesta rigurosa y conforme a la ley

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- El presidente del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil, Edson Fachin, ha reconocido la seriedad de la crisis que afecta a esta institución y ha manifestado que la respuesta institucional será "firme y rigurosa", aunque "en el tiempo y la forma que exija el ordenamiento jurídico".

Al referirse a la "situación actual en el Tribunal Supremo", Fachin enfatizó que "ninguna autoridad está por encima de la Constitución" y que se compromete a respetar los procedimientos establecidos por la Constitución y la legislación vigente.

"Las instituciones deben preservarse, especialmente en momentos de máxima tensión", afirmó el funcionario. "Ninguna autoridad está por encima de la Constitución. Ningún poder del Estado está por encima de la ley. Ningún interés circunstancial puede anular la integridad del Estado de derecho democrático", reportó Globo.com y recogió la Agencia Noticias Argentinas.

La crisis en el TSF se agudizó el jueves con la solicitud presentada por el juez Alexandre de Moraes para investigar a su colega André Mendonça, a quien acusó de haber incurrido en "pruebas de delitos" durante su gestión de las investigaciones, en particular las relacionadas con el escándalo del Banco Master.

Esta orden se emitió dos días después de que Mendonça levantara el secreto de un informe de la Policía Federal que contenía mensajes de Daniel Vorcaro, propietario del banco, dirigidos a Moraes.

En un acto realizado en el Palacio de Planalto, con la presencia del presidente Luiz Lula da Silva, Fachin también mencionó que los "acontecimientos recientes" subrayan la necesidad urgente de concluir la "investigación sobre noticias falsas", uno de los objetivos de su administración.

El informe contra Mendonça fue incluido en la investigación sobre noticias falsas, supervisada por Moraes, pero el presidente del Tribunal Supremo decidió retirar el caso del proceso el viernes.

La investigación, que comenzó en 2019, ha sido objeto de críticas por su prolongada duración sin llegar a una conclusión, así como por la inclusión de una amplia variedad de situaciones dentro del proceso.

Otros objetivos que, según Fachin, se han acordado, incluyen la adopción de un código de ética en el TSF y la modernización del sistema judicial.

La "investigación sobre noticias falsas" fue iniciada por la Corte Suprema de Justicia de Brasil en 2019 para indagar sobre la existencia de noticias fraudulentas, denuncias falsas de delitos, acusaciones difamatorias, amenazas y otros ataques contra la CSF, sus magistrados y sus familias. Desde su inicio, ha estado bajo la supervisión del magistrado Alexandre de Moraes.

Moraes utilizó este procedimiento para solicitar el jueves una investigación contra el ministro André Mendonça.