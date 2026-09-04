Alpha Media asume la gestión de FM Vale 97.5 y refuerza su presencia en la radio argentina

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) – Alpha Media Group ha anunciado que, desde este viernes, se encargará de la gestión artística, administrativa y comercial de FM Vale 97.5, una emisora de carácter musical que opera desde la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, esta nueva etapa incluirá la planificación y gestión de la programación, así como la administración general de la radio y el desarrollo de su actividad comercial.

La empresa subrayó que FM Vale 97.5 conservará su identidad y su propuesta musical, buscando así fortalecer el vínculo establecido con su audiencia a lo largo de los años.

Con esta incorporación, Alpha Media Group expande su presencia en el mercado radiofónico argentino, añadiendo una nueva señal a su diverso portfolio de medios y plataformas.

Actualmente, el grupo ya integra varias emisoras como Radio Rivadavia AM 630, Rock & Pop 95.9, Splendid AM 990, Metro Power Hits 95.1, LT3 AM 680, Radio Colonia AM 550, Info 95.5, La Uno, El Ojo del Arte y la Agencia Noticias Argentinas, entre otras.

Desde Alpha Media, se destacó que la gestión de FM Vale 97.5 se enmarca dentro de su estrategia de expansión y su compromiso con el desarrollo de contenidos dirigidos a diversas audiencias.