PSG sufre su primera derrota en Ligue 1 tras caer 2-1 frente al Mónaco en un emocionante partido

FOTO: PSG deja escapar la ventaja y cae 2-1 ante el Mónaco en su primera derrota en Ligue 1

El Paris Saint-Germain vivió un inesperado desenlace en su partido de la Ligue 1, sufriendo su primera derrota de la temporada al caer 2-1 ante el Mónaco el pasado viernes. A pesar de haber tomado la delantera, el equipo local no pudo mantener su ventaja.

El encuentro comenzó de manera prometedora para el PSG, cuando Marquinhos abrió el marcador a los 31 minutos, lo que parecía encaminar al equipo hacia una victoria en casa. Sin embargo, el Mónaco reaccionó con fuerza en la segunda mitad, igualando el marcador con un gol de Flavio Nazinho a los 58 minutos y luego tomando la delantera con el tanto de Stanis Idumbo a los 72.

Con esta victoria, el Mónaco se posiciona como el líder de la Ligue 1, siendo el único equipo que ha conseguido ganar sus tres primeros encuentros de la temporada. Por su parte, el PSG había comenzado la liga con dos empates, 2-2 contra Rennes y Lille, y también sufrió una derrota en la Supercopa de Francia ante Lens el mes pasado.

La caída en la liga se produjo en un día clave para el club, que había anunciado la extensión de contratos para su entrenador Luis Enrique y varios jugadores. João Neves, Lucas Beraldo, Senny Mayulu y Willian Pacho firmaron nuevos acuerdos hasta 2031, mientras que Fabián Ruiz también recibió una extensión hasta 2028.