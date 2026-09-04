Nico Paz se destaca con un gol en la victoria del Como sobre el Genoa en la Serie A

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- El argentino Nico Paz anotó un gol en el encuentro donde su equipo, el Como de Italia, logró una contundente victoria por 4-1 como visitante ante el Genoa, en el marco de la tercera fecha de la Serie A.

Los otros goles del Como fueron convertidos por el croata Martin Baturina y el senegalés Assane Diao, quien se destacó al marcar dos tantos. Por su parte, el montenegrino Milutin Osmajic había inaugurado el marcador para los locales.

El Genoa sorprendió al abrir el marcador a los 19 minutos de la primera mitad, cuando Osmajic definió en la puerta del área chica tras un buen pase de Lorenzo Colombo.

No obstante, el Como reaccionó rápidamente y logró revertir la situación gracias a los goles de Baturina y Diao a los 25 y 30 minutos, respectivamente. A los 40 minutos, también en la primera mitad, llegó el tanto de Nico Paz, quien se desmarcó y, tras un gran pase del brasileño Yan Couto, definió con un potente remate para establecer el 3-1.

El encargado de sellar la goleada para los dirigidos por el español Cesc Fábregas fue Diao, quien a los 33 del complemento ejecutó un preciso remate cruzado tras la asistencia del italiano Moise Kean.

Con este resultado, el Como alcanzó los siete puntos y se posicionó como líder de la tabla, aunque en los próximos días podría ser superado por varios equipos que aún no han disputado sus encuentros de la tercera fecha.

El Genoa, en cambio, continúa sin sumar puntos y se encuentra en las últimas posiciones de la tabla.

En la próxima fecha, el Como recibirá al Parma, mientras que el Genoa se enfrentará en su estadio al Frosinone.