En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Huracán

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Nico Paz se destaca con un gol en la victoria del Como sobre el Genoa en la Serie A

El jugador argentino fue reconocido como el mejor joven de la liga italiana y anotó un gol en el triunfo del Como, que se impuso 4-1 al Genoa en la tercera fecha de la Serie A.

04/09/2026 | 19:48Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Nico Paz brilla en el Como.

FOTO: Nico Paz brilla en el Como.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- El argentino Nico Paz anotó un gol en el encuentro donde su equipo, el Como de Italia, logró una contundente victoria por 4-1 como visitante ante el Genoa, en el marco de la tercera fecha de la Serie A.

Los otros goles del Como fueron convertidos por el croata Martin Baturina y el senegalés Assane Diao, quien se destacó al marcar dos tantos. Por su parte, el montenegrino Milutin Osmajic había inaugurado el marcador para los locales.

El Genoa sorprendió al abrir el marcador a los 19 minutos de la primera mitad, cuando Osmajic definió en la puerta del área chica tras un buen pase de Lorenzo Colombo.

No obstante, el Como reaccionó rápidamente y logró revertir la situación gracias a los goles de Baturina y Diao a los 25 y 30 minutos, respectivamente. A los 40 minutos, también en la primera mitad, llegó el tanto de Nico Paz, quien se desmarcó y, tras un gran pase del brasileño Yan Couto, definió con un potente remate para establecer el 3-1.

El encargado de sellar la goleada para los dirigidos por el español Cesc Fábregas fue Diao, quien a los 33 del complemento ejecutó un preciso remate cruzado tras la asistencia del italiano Moise Kean.

Con este resultado, el Como alcanzó los siete puntos y se posicionó como líder de la tabla, aunque en los próximos días podría ser superado por varios equipos que aún no han disputado sus encuentros de la tercera fecha.

El Genoa, en cambio, continúa sin sumar puntos y se encuentra en las últimas posiciones de la tabla.

En la próxima fecha, el Como recibirá al Parma, mientras que el Genoa se enfrentará en su estadio al Frosinone.

Lectura rápida

¿Quién anotó para el Como?
El gol del Como fue anotado por Nico Paz, junto a Martin Baturina y Assane Diao.

¿Cuál fue el resultado del partido?
El Como ganó 4-1 al Genoa.

¿Qué posición ocupa el Como?
El Como se ubica como líder con siete puntos en la tabla.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el 4 de septiembre durante la tercera fecha de la Serie A.

¿Quién dirige al Como?
El equipo es dirigido por el español Cesc Fábregas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf