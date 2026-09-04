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El Real Madrid cae ante el Betis en su primera derrota desde el regreso de Mourinho

El Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada al caer 1-0 ante el Real Betis en un partido de La Liga, donde Kylian Mbappé falló un penalti en el tiempo añadido.

04/09/2026 | 18:48Redacción Cadena 3

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Real Madrid sufre su primera derrota desde el regreso de Mourinho

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El Real Madrid experimentó su primera derrota en la actual temporada al perder 1-0 frente al Real Betis, en un encuentro disputado en el estadio del conjunto sevillano. Esta caída se produce en el contexto del regreso del entrenador José Mourinho, quien había conducido al equipo a un inicio exitoso en La Liga.

El gol del triunfo para el Betis fue anotado por el delantero irlandés Troy Parrott, quien logró marcar tras un rebote que Thibaut Courtois había logrado desviar luego de un cabezazo de un compañero. A pesar de que el Madrid intentó reaccionar, su mejor oportunidad llegó en el tiempo añadido.

En el último suspiro del encuentro, Vinícius Júnior fue derribado en el área por Natan, lo que llevó a que el árbitro señalara un penalti a favor del Madrid. Sin embargo, el portero del Betis, Álvaro Vallés, se destacó al detener el disparo de Kylian Mbappé, lo que selló la victoria para el equipo local y culminó una gran actuación de Vallés durante el partido.

Con esta derrota, el Madrid pone fin a un inicio de temporada en el que había cosechado tres victorias en sus primeros encuentros de La Liga, mostrando un rendimiento prometedor antes de este tropiezo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el Real Madrid?
El equipo sufrió su primera derrota de la temporada al perder 1-0 contra el Real Betis.

¿Quién anotó el gol del Betis?
El delantero irlandés Troy Parrott fue quien marcó el único gol del partido.

¿Cómo falló el Madrid la oportunidad de empatar?
Kylian Mbappé falló un penalti en el tiempo añadido, que fue atajado por Álvaro Vallés.

¿Qué entrenador está de regreso en el Madrid?
José Mourinho ha vuelto a dirigir al equipo tras un tiempo fuera del club.

¿Cuál era el récord previo del Madrid en la temporada?
Antes de esta derrota, el Madrid había ganado sus tres primeros partidos en La Liga.

[Fuente: AP]

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