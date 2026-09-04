El Real Madrid cae ante el Betis en su primera derrota desde el regreso de Mourinho

El Real Madrid experimentó su primera derrota en la actual temporada al perder 1-0 frente al Real Betis, en un encuentro disputado en el estadio del conjunto sevillano. Esta caída se produce en el contexto del regreso del entrenador José Mourinho, quien había conducido al equipo a un inicio exitoso en La Liga.

El gol del triunfo para el Betis fue anotado por el delantero irlandés Troy Parrott, quien logró marcar tras un rebote que Thibaut Courtois había logrado desviar luego de un cabezazo de un compañero. A pesar de que el Madrid intentó reaccionar, su mejor oportunidad llegó en el tiempo añadido.

En el último suspiro del encuentro, Vinícius Júnior fue derribado en el área por Natan, lo que llevó a que el árbitro señalara un penalti a favor del Madrid. Sin embargo, el portero del Betis, Álvaro Vallés, se destacó al detener el disparo de Kylian Mbappé, lo que selló la victoria para el equipo local y culminó una gran actuación de Vallés durante el partido.

Con esta derrota, el Madrid pone fin a un inicio de temporada en el que había cosechado tres victorias en sus primeros encuentros de La Liga, mostrando un rendimiento prometedor antes de este tropiezo.