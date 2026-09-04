El líder narcoterrorista 'Bendito Menor' abatido en Colombia tras operación policial

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, comunicó este viernes que la Policía Nacional eliminó a alias "Naím" o "Bendito Menor", considerado uno de los criminales más buscados del país y líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, durante un operativo reciente en el marco de la Operación Centinela de la Patria.

"Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano", declaró el mandatario en un balance del operativo, donde estuvo acompañado por la cúpula militar y policial.

De la Espriella destacó que el líder criminal había mantenido sometidas a comunidades de la región mediante diversas actividades ilícitas y reafirmó que su Gobierno empleará "la fuerza legítima del Estado" contra las organizaciones criminales que han atemorizado a la población colombiana durante décadas.

El presidente agregó que la estrategia para capturar o abatir a "Naím" se inició hace más de 20 días y calificó la operación ejecutada por un comando especial de la Policía, denominado "Los Lobos", como "impecable".

Según el balance oficial, durante el operativo también fueron abatidos otros tres presuntos integrantes de grupos subversivos.

De la Espriella vinculó este resultado con la nueva orientación de seguridad de su Gobierno y afirmó que, junto con los recientes bombardeos contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), demuestra que el Estado puede enfrentar a los grupos armados utilizando la fuerza.

"Hoy, con la Operación Centinela de la Patria, evidenciamos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede", expresó.