Fin de semana frío en Córdoba: cuánto bajará la temperatura y dónde podría nevar

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Después de las temperaturas superiores a los 30 grados registradas esta semana, Córdoba se prepara para un marcado descenso térmico que devolverá condiciones invernales durante el fin de semana.

Este viernes comenzó fresco y con cielo parcialmente nublado en distintos puntos de la provincia. La máxima llegará a los 20°C, con condiciones estables durante la tarde.

El cambio más pronunciado se sentirá desde el sábado, cuando comenzará una seguidilla de jornadas frías.

Sábado: baja la temperatura

Para el sábado se espera una mínima de 7°C y una máxima de 15°C.

Durante la mañana habrá algunos períodos de sol, aunque la nubosidad aumentará a partir del mediodía. Además, se mantendrán condiciones de inestabilidad que podrían favorecer precipitaciones en algunos sectores.

En las zonas serranas más altas existe la posibilidad de nieve o aguanieve.

Domingo, el día más frío

El domingo será la jornada más fría del fin de semana, con temperaturas que oscilarán entre los 4°C de mínima y apenas 13°C de máxima.

El cielo permanecerá mayormente nublado y también se mantiene la posibilidad de aguanieve en sectores elevados de las sierras cordobesas.

Así, el descenso será marcado respecto de las temperaturas cálidas registradas apenas unos días antes.

Lunes empieza la recuperación

El frío continuará durante el lunes, aunque con una mejora de las condiciones meteorológicas.

Se espera una jornada con mayor presencia de sol y una máxima de 16°C.

A partir del martes comenzará una nueva recuperación de las temperaturas, con jornadas progresivamente más templadas a medida que se acerque el inicio de la primavera.