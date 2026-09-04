Fin de semana frío en Córdoba: cuánto bajará la temperatura y dónde podría nevar
El domingo será el día más frío, con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C. También hay posibilidades de nieve o aguanieve en sectores altos de las sierras.
04/09/2026 | 16:52Redacción Cadena 3
FOTO: Frío en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
Después de las temperaturas superiores a los 30 grados registradas esta semana, Córdoba se prepara para un marcado descenso térmico que devolverá condiciones invernales durante el fin de semana.
Este viernes comenzó fresco y con cielo parcialmente nublado en distintos puntos de la provincia. La máxima llegará a los 20°C, con condiciones estables durante la tarde.
El cambio más pronunciado se sentirá desde el sábado, cuando comenzará una seguidilla de jornadas frías.
Sábado: baja la temperatura
Para el sábado se espera una mínima de 7°C y una máxima de 15°C.
Durante la mañana habrá algunos períodos de sol, aunque la nubosidad aumentará a partir del mediodía. Además, se mantendrán condiciones de inestabilidad que podrían favorecer precipitaciones en algunos sectores.
En las zonas serranas más altas existe la posibilidad de nieve o aguanieve.
Domingo, el día más frío
El domingo será la jornada más fría del fin de semana, con temperaturas que oscilarán entre los 4°C de mínima y apenas 13°C de máxima.
El cielo permanecerá mayormente nublado y también se mantiene la posibilidad de aguanieve en sectores elevados de las sierras cordobesas.
Así, el descenso será marcado respecto de las temperaturas cálidas registradas apenas unos días antes.
Lunes empieza la recuperación
El frío continuará durante el lunes, aunque con una mejora de las condiciones meteorológicas.
Se espera una jornada con mayor presencia de sol y una máxima de 16°C.
A partir del martes comenzará una nueva recuperación de las temperaturas, con jornadas progresivamente más templadas a medida que se acerque el inicio de la primavera.
Lectura rápida
¿Qué se espera para el clima en Córdoba este fin de semana? Se anticipa un marcado descenso térmico con condiciones invernales.
¿Quiénes están afectados por este cambio de clima? Los habitantes de Córdoba y sus alrededores.
¿Cuándo comenzará el descenso de temperaturas? El descenso comenzará el sábado.
¿Dónde se prevé la posibilidad de nieve? En las zonas serranas más altas de Córdoba.
¿Por qué se espera una mejora el lunes? Se anticipa mayor presencia de sol y temperaturas más agradables.