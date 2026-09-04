Un iceberg gigante de Groenlandia colisiona con la isla Joe y sobrevive al impacto

El verano es la época más activa para los icebergs en los fiordos alimentados por glaciares de Groenlandia, y el año 2026 presentó un ejemplo particularmente dramático. En agosto, un gigante iceberg se separó del glaciar Petermann, ubicado en la costa noroeste de Groenlandia. Este evento, que tuvo lugar en agosto, fue el mayor desprendimiento de un glaciar ártico desde 2020, con un tamaño comparable al de la isla St. Thomas en las Islas Vírgenes de EE. UU.

El desprendimiento de icebergs es un proceso normal en el ciclo de vida de los glaciares de salida, pero los científicos monitorean estos eventos de cerca para obtener pistas sobre signos de inestabilidad a largo plazo. El glaciar Petermann es uno de los más grandes de Groenlandia y juega un papel crucial en el control del flujo de hielo hacia el océano. Por lo tanto, los cambios en su estabilidad podrían tener implicaciones significativas para el aumento del nivel del mar.

El iceberg gigante se separa del glaciar

El evento de desprendimiento de verano de 2026 fue identificado por primera vez el 4 de agosto por Adam Garbo, un estudiante de doctorado en glaciología de la Universidad de Ottawa, utilizando imágenes de la misión Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea. Garbo y un grupo internacional de investigadores han estado utilizando sensores remotos para monitorear el glaciar Petermann y seguir los cambios en su lengua de hielo flotante.

Según el equipo, el gran iceberg, conocido como una "isla de hielo", medía poco más de 76 kilómetros cuadrados (29 millas cuadradas) al separarse del glaciar, lo que lo convirtió en el iceberg más grande desprendido desde el evento de 2012, que generó una isla de hielo de 130 kilómetros cuadrados. Eventos de desprendimiento anteriores ocurrieron en 2008 (31 kilómetros cuadrados) y 2010 (más de 250 kilómetros cuadrados).

Los científicos habían estado preparando para un desprendimiento aún mayor. Garbo y sus colegas estaban observando una de varias grietas importantes que parecían propensas a cortar eventualmente toda la lengua de hielo. Sin embargo, el glaciar se fracturó a lo largo de una grieta diferente.

"Lo que nos sorprendió fue que el desprendimiento siguió una fractura diferente, produciendo una isla de hielo más pequeña de lo que habíamos anticipado", comentó Garbo.

A finales de agosto, aún había dos grandes grietas presentes. Los investigadores esperaban que eventualmente liberaran nuevas islas de hielo de aproximadamente 94 y 84 kilómetros cuadrados, aunque nadie sabe exactamente cuándo ocurrirán esos desprendimientos.

El iceberg se dirige hacia el estrecho de Nares

El glaciólogo Mauri Pelto, de Nichols College, también ha estado monitoreando el iceberg utilizando imágenes de los satélites Landsat de NASA-USGS. Después de separarse del glaciar, el iceberg se movió por el fiordo Petermann hacia el estrecho de Nares a una velocidad promedio de aproximadamente 3 kilómetros por día durante su primera semana.

Eventualmente, se acercó al punto donde el fiordo se encuentra con el estrecho de Nares y colisionó con un pequeño afloramiento rocoso llamado isla Joe (Joe Ø). Este encuentro fue capturado por el OLI (Operational Land Imager) a bordo de Landsat 9 el 23 y 24 de agosto. Una mirada más cercana a la escena del 24 de agosto se muestra en la parte superior de este artículo.

La isla Joe se sitúa cerca de la entrada del fiordo Petermann, colocándola directamente en el camino de muchas islas de hielo que salen del glaciar. Tales colisiones pueden desencadenar el inicio de la ruptura de un iceberg. Un ejemplo notable ocurrió en 2010, cuando una isla de hielo chocó contra la isla Joe y se dividió en dos piezas.

Pelto observó que los icebergs del glaciar Petermann son generalmente más delgados y frágiles que aquellos producidos por glaciares de Groenlandia como Jakobshavn y Helheim. También son mucho más delgados que los enormes icebergs que se desprenden de la Antártida.

Una colisión que no lo fracturó

A pesar de su fragilidad, la nueva isla de hielo de Petermann permaneció intacta después de chocar con la isla Joe.

"Estábamos observando de cerca su interacción con la isla Joe y nos impresionó que sobreviviera sin fragmentarse más", dijo Garbo.

En el momento de su desprendimiento, se estimó que la isla de hielo tenía menos de 150 metros de grosor. Vientos y corrientes superficiales la llevaron fuera del fiordo Petermann, mientras que las observaciones satelitales mostraron que giraba alejándose de la isla Joe y se movía hacia el suroeste a través del estrecho de Nares.

Su viaje se volverá gradualmente más destructivo. Las mareas, los vientos, las corrientes oceánicas y el derretimiento continuarán debilitando el iceberg hasta que finalmente se fracture en piezas más pequeñas.

¿Hacia dónde pueden ir las islas de hielo de Groenlandia?

Algunos icebergs más gruesos que se desprenden de glaciares de marea sin extensiones de plataformas de hielo pueden raspar el fondo marino o quedar varados dentro de un fiordo. Las islas de hielo del Petermann pueden, en cambio, viajar más lejos antes de encallar. Muchas han terminado "varadas" cerca de las costas de las islas Coburg y Baffin.

Garbo y sus colegas señalaron que las islas de hielo de Petermann y los fragmentos que producen pueden viajar largas distancias a través de las aguas árticas. En el camino, pueden crear peligros para los barcos, las operaciones marinas y la infraestructura.

Al mismo tiempo, juegan otro papel en el océano. A medida que el hielo se derrite lentamente, libera agua dulce en las aguas circundantes, llevando la influencia de los glaciares de Groenlandia mucho más allá del fiordo donde el iceberg se liberó por primera vez.