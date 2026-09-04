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Encuentran sin vida a un diputado de Morena en Veracruz, en medio de creciente violencia

Un diputado federal del partido gobernante Morena fue hallado muerto en Veracruz, en una carretera donde la violencia ha aumentado por luchas entre grupos criminales. La fiscalía investiga el caso.

04/09/2026 | 17:45Redacción Cadena 3

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Localizan muerto a diputado oficialista en una carretera del oriente de México

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XALAPA, México — La violencia en el estado de Veracruz, en el oriente de México, ha cobrado una nueva víctima: un diputado federal del partido oficialista Morena fue encontrado muerto el pasado viernes dentro de un vehículo en una carretera. Este hallazgo se da en un contexto de creciente violencia vinculado a disputas entre grupos criminales en la región.

El cuerpo del legislador Zenyazen Escobar García fue descubierto por las autoridades en las cercanías de la localidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional. La fiscal del estado, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó el hecho a los medios de comunicación, aunque no proporcionó detalles sobre las causas de la muerte ni si se trató de un homicidio, señalando que la investigación se encuentra en una fase inicial.

El suceso ocurre apenas un mes y medio después del asesinato del alcalde del municipio de Temoac, Valentín Lavín Romero, quien fue atacado a tiros en su oficina. Este tipo de violencia política ha aumentado en México, donde las autoridades han reportado múltiples asesinatos de políticos locales en los últimos años.

El cuerpo de Escobar García, de 42 años, fue hallado con al menos un disparo en la cabeza dentro de un vehículo negro estacionado al lado de la carretera federal 140. Las primeras indagaciones sugieren que no había señales evidentes de un ataque, ya que el vehículo no mostraba huellas de violencia significativa.

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, anunció que la Fiscalía General de la República se encargará del caso para reforzar la investigación y que se explorarán todas las posibles líneas de indagación para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte del legislador.

Originario de Río Blanco, Veracruz, Escobar García había sido secretario de Educación en la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez antes de ser electo diputado federal por Morena en las elecciones generales de 2024. Su muerte resalta la grave situación de violencia política que enfrenta el país, donde han sido asesinados al menos diez alcaldes en los últimos dos años, siendo el estado de Guerrero uno de los más afectados por estos crímenes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un diputado federal de Morena fue encontrado muerto en Veracruz dentro de su vehículo.

¿Quién fue la víctima?
El diputado se llama Zenyazen Escobar García, tenía 42 años y fue secretario de Educación en el pasado.

¿Cuándo sucedió?
El hallazgo se produjo el viernes 2 de septiembre de 2026.

¿Dónde fue encontrado?
Su cuerpo fue hallado en una carretera cerca de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.

¿Por qué es relevante?
Su muerte refleja el aumento de la violencia política en México, donde han sido asesinados numerosos políticos locales en los últimos años.

[Fuente: AP]

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