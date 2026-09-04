El resurgimiento de los CD: ventas aumentan un 58.6% en EE.UU. en medio del auge retro

Las ventas de CDs en Estados Unidos experimentaron un notable aumento del 58.6% durante la primera mitad de 2026, según un informe de la Asociación de la Industria de Grabación de América (RIAA). Este incremento se tradujo en ingresos de $171.1 millones, lo que representa un cambio significativo respecto a los $107.9 millones generados en el mismo período del año anterior. Además, el número de unidades vendidas alcanzó los 17.5 millones, un aumento del 45.7% comparado con los aproximadamente 12 millones de unidades en el primer semestre de 2025.

Este repunte es especialmente interesante dado que el año 2025 había sido complicado para la industria, con un descenso del 7.8% en los ingresos anuales de CDs, que cayeron de $338.9 millones en 2024 a $312.4 millones en 2025. Las ventas de unidades también se vieron afectadas, disminuyendo un 11.6% de 33.3 millones a 29.5 millones.

El crecimiento en las ventas de CDs se produce en un contexto más amplio de creciente interés por la tecnología retro, que incluye dispositivos como dumbphones, cámaras digitales, máquinas de escribir y medios físicos como CDs y discos de vinilo. Para la Generación Z, esta demanda representa un anhelo por una era tecnológica que no vivieron, donde tenían más control sobre su interacción con la tecnología y esta no invadía sus vidas con notificaciones y aplicaciones adictivas.

Varios emprendimientos están explorando este nicho, como Tin Can, Ooma y Pinwheel, que ofrecen teléfonos de línea y no inteligentes. Además, los consumidores de la Generación Z están comprando gadgets antiguos en tiendas de segunda mano y sitios de tecnología vintage como eBay y Retrospekt.

Sin embargo, es importante señalar que las cifras de la RIAA no reflejan necesariamente la magnitud del fenómeno, ya que no incluyen las ventas de CDs usados, como los adquiridos en tiendas de segunda mano o en ventas de garaje, ni contabilizan los discos que han sido heredados de padres de la Generación X a sus hijos.

Por último, la RIAA modificó su método de cálculo de ingresos en 2025, pasando del valor de venta estimado al valor mayorista, lo que hace que los números de ingresos de 2024 y 2025 no sean directamente comparables. No obstante, las cifras de unidades vendidas siguen mostrando la misma tendencia: 29.5 millones de CDs vendidos en 2025, en comparación con 33.3 millones en 2024.

Las ventas de vinilos también continuaron creciendo. De hecho, los ingresos de los medios físicos en la primera mitad de 2026 aumentaron un 25.9%, alcanzando los $731.5 millones, impulsados no solo por el aumento del 58.6% en los ingresos de CDs, sino también por un incremento del 17.7% en los ingresos por vinilos.