La UE establece un plan para enviar migrantes rechazados a centros en terceros países para 2027

FOTO: Países de la UE acuerdan modelo para enviar migrantes rechazados a "centros de retorno" en 2027

Dinamarca y cuatro naciones más de la Unión Europea han llegado a un consenso sobre la implementación de "centros de retorno" en países ajenos al bloque, con el objetivo de comenzar a trasladar migrantes a estas instalaciones en 2027, según lo anunciado por un funcionario el viernes.

Este acuerdo, que se hizo público tras una reunión en Copenhague, representa un avance significativo en el esfuerzo de los Estados miembros de la UE por deportar a terceros países a aquellos cuyas solicitudes de asilo han sido denegadas.

"Estamos avanzando hacia una transformación fundamental del sistema común europeo de migración y asilo", declaró Morten Bødskov, ministro de Inmigración e Integración de Dinamarca, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por sus colegas de Alemania, Holanda, Austria y Grecia. Estos cinco países han estado negociando con varios gobiernos, principalmente en África, para identificar ubicaciones adecuadas para estos centros, impulsando así la iniciativa a nivel de la UE.

Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación respecto a los planes de enviar migrantes a instalaciones en terceros países, argumentando que las naciones europeas no pueden garantizar que se respeten los derechos humanos de estas personas en esos lugares.

Bødskov rechazó la idea de que los "centros de retorno" sean meramente centros de detención, enfatizando que tanto la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) supervisarían estas instalaciones.

"No estamos hablando de campamentos, sino de oportunidades para migrantes irregulares que no pueden regresar a sus países y que no tienen una base legal para estar en nuestros países", añadió Bødskov.

La ACNUR indicó a la prensa que "no se ha recibido información detallada sobre una propuesta de este tipo", lo que limita su capacidad para comentar sobre los posibles arreglos. Por su parte, la OIM también aclaró que no se ha tomado una decisión respecto a su rol en los "centros de retorno" y que las conversaciones continúan siendo exploratorias, mientras que han brindado asesoramiento técnico a algunos Estados miembros de la UE sobre salvaguardas y consideraciones operativas.

"Hemos enfatizado que cualquier iniciativa de este tipo debe alinearse con los marcos regulatorios y legales de la UE, protegiendo los derechos de los migrantes y garantizando el acceso a soluciones sostenibles", aseguró un portavoz de la OIM.

Los "centros de retorno" en el extranjero serían una primicia para la política migratoria de la UE

Aunque no se han especificado los países en cuestión, Bødskov mencionó que se espera llegar a un primer acuerdo a principios de 2027. Reconoció que el concepto de "centros de retorno" había sido objeto de burlas en el pasado y se consideraba incompatible con las leyes de la UE y el derecho internacional.

Sin embargo, las leyes de la UE han cambiado bajo la presión pública y política para adoptar medidas más estrictas contra la migración irregular. En junio, los legisladores europeos votaron para permitir que los Estados miembros establezcan centros fuera de la UE y envíen a solicitantes de asilo rechazados a esos lugares en lugar de devolverlos a sus países de origen.

"Esto es algo nuevo y revolucionario", afirmó Bart van den Brink, ministro de Asilo y Migración de Holanda.

Ruanda negocia con naciones europeas

A principios de agosto, una portavoz del gobierno de Ruanda declaró que era natural que su gobierno negociara con países europeos para potencialmente acoger a solicitantes de asilo que no pueden residir en otros lugares. Se ha mencionado la posibilidad de ofrecer un "lugar seguro" donde estas personas puedan recibir atención médica y capacitación mientras se procesan sus solicitudes de asilo.

"Queremos ser parte de una solución a un gran problema global", expresó la portavoz.

Sin embargo, aún no está claro qué beneficios obtendrán los países que acepten a migrantes rechazados por Europa.

Aplicación de la ley fuera de la UE preocupa a grupos de derechos humanos

Grupos de derechos humanos han criticado los esfuerzos europeos para establecer centros en el extranjero, donde la supervisión y el cumplimiento de los derechos humanos podrían ser complicados. Michael O’Flaherty, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, afirmó que las garantías de cumplimiento de derechos humanos son insuficientes.

"Los Estados deben comprometerse a establecer las barreras de protección necesarias para evitar la creación de agujeros negros en derechos humanos", advirtió.

Los ministros europeos, por su parte, han reiterado que los nuevos centros cumplirán con las normativas de la UE y el derecho internacional. Van den Brink añadió que se llevarán a cabo conversaciones técnicas y misiones a posibles países socios para evaluar la situación de los derechos humanos y las condiciones de vida de los refugiados.

"Queremos abordar esto de una manera que refleje nuestros valores europeos y que esté centrada en el derecho internacional y los derechos humanos", concluyó.