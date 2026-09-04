Ecuador captura al 90% de jefes criminales en ofensiva contra el crimen organizado

Buenos Aires, 4 septiembre (NA) -- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó que su administración ha logrado capturar al 90 por ciento de los líderes de las organizaciones criminales que operaban en el país en los últimos tres años, como parte de la ofensiva contra el crimen organizado que comenzó en 2024.

Durante una entrevista con la radio i99 de Guayaquil, el mandatario señaló que, en el mismo período, las autoridades han intensificado sus acciones contra las estructuras económicas y financieras que respaldan a estos grupos delictivos.

"Hemos atacado también estructuras criminales que no solo son el sicario, el que comete el homicidio, sino empresas que lavan dinero, políticos que los ayudan o son socios, jueces que los soltaban cada vez que cometía un delito", manifestó.

"Nosotros estamos aquí para poner orden y mostrar a la gente que sí se puede tener un país de paz", enfatizó Noboa, en medio de la creciente violencia criminal que afecta a Ecuador desde hace varios años.

Según el presidente, los robos a personas, motocicletas, vehículos, bienes y autopartes han disminuido entre el 30 y el 35 por ciento en agosto de 2026, mientras que el robo a domicilios se redujo un 43 por ciento y los delitos contra unidades económicas cayeron un 41 por ciento.

"No es solo en homicidios, se observa una reducción significativa en robos y extorsiones, lo que facilita un incremento en las ventas. Así, se puede conectar la mejora en seguridad con la mejora económica", subrayó.

El mandatario destacó que la lucha contra el crimen organizado requiere una estrategia regional y mencionó que una mayor coordinación con los países vecinos permitirá optimizar los resultados en materia de seguridad.

Entre enero y julio de 2026, Ecuador reportó 4.882 homicidios intencionales, lo que representa una disminución frente a los 5.295 casos contabilizados en el mismo período de 2025, según datos del Ministerio del Interior.