Galaxias de radio en declive desaparecen más rápido de lo esperado por los científicos

Científicos han identificado una población de galaxias de radio en declive que sorprendentemente se desvanecen más rápido de lo que se había estimado. Estas galaxias, cuyos agujeros negros supermasivos ya han apagado sus potentes chorros, presentan restos que oscilan entre 8 y 42 millones de años de antigüedad. Este hallazgo sugiere que muchas de estas galaxias podrían desaparecer de la vista mucho más rápidamente de lo reconocido anteriormente.

La investigación, liderada por la Universidad de Ciudad del Cabo y el Instituto Interuniversitario para la Astronomía Intensiva en Datos, se centró en 14 posibles galaxias de radio remanentes en el campo de estructura a gran escala de XMM-Newton. Los resultados mostraron que 12 de estas candidatas eran galaxias de radio remanentes genuinas, mientras que las otras dos fueron identificadas como fuentes activas. Este descubrimiento resalta la importancia de realizar observaciones exhaustivas a través de múltiples frecuencias de radio, ya que clasificaciones basadas en un conjunto limitado de mediciones pueden llevar a resultados engañosos.

Un hallazgo notable del estudio fue la juventud de muchos de los restos confirmados, con edades espectrales totales que van de 8 a 42 millones de años, y una edad media de aproximadamente 12 millones de años. Esto es más joven que muchas galaxias de radio remanentes examinadas en estudios anteriores, lo que sugiere que los astrónomos podrían estar detectando una población de restos de vida relativamente corta que encuestas anteriores habían pasado por alto.

Además, se observó que muchas de estas galaxias se encuentran a redshift relativamente alto, lo que significa que son vistas a grandes distancias cósmicas. En estas condiciones, los electrones relativistas pueden perder energía más rápidamente al interactuar con el fondo cósmico de microondas. Los investigadores encontraron una relación negativa significativa entre el redshift y la edad espectral, apoyando la idea de que las galaxias de radio remanentes más distantes pueden desvanecerse más rápidamente, reduciendo el tiempo durante el cual los astrónomos pueden detectarlas.

Los mapas que muestran las edades espectrales a través de galaxias individuales también revelaron que sus lóbulos de radio continúan cambiando después de que los chorros se han apagado. En fuentes extendidas, se observaron gradientes de edad sistemáticos que son consistentes con el movimiento del plasma a través de los lóbulos. Los remanentes compactos, en comparación, mostraron patrones de envejecimiento menos ordenados, lo que sugiere que estas diferencias pueden ser influenciadas por los entornos circundantes de las galaxias y la estructura de sus campos magnéticos.

Este estudio proporciona una nueva perspectiva sobre el ciclo de vida de las galaxias de radio y puede mejorar la comprensión de los ciclos de actividad de los agujeros negros supermasivos en sus centros. Los hallazgos podrían ser una pista temprana de una población mucho mayor, ya que se espera que futuras encuestas de radio del Square Kilometre Array (SKA) descubran muchas más galaxias de radio remanentes tenues y de alto redshift.