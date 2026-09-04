El vicepresidente del Banco Central pidió a los bancos asumir las pérdidas por la morosidad

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, pidió que los bancos absorban las pérdidas por los préstamos impagos y acuerden refinanciaciones que las familias puedan afrontar. Advirtió que intentar recuperar esos recursos mediante tasas más altas dificulta el repago y rechazó una asistencia estatal al sector financiero.

"Los bancos hoy tienen un capital de sobra y claramente tienen capacidad de absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado. No necesitan asistencia de afuera", sostuvo este jueves, durante la primera jornada de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Misiones.

Ante un auditorio de banqueros y ejecutivos, el funcionario desestimó que el crecimiento de los atrasos represente un riesgo sistémico. Además, afirmó que la mora general ya alcanzó su pico y se ubicó en torno al 7,7% en los últimos tres meses.

Werning planteó una diferencia entre la situación de las empresas y la de los hogares. Según explicó, las tasas de interés reales para el sector corporativo bajaron después de las elecciones de octubre de 2025 y representan apenas una quinta parte del nivel registrado durante el momento de mayor incertidumbre.

Atribuyó a esa reducción la caída de la morosidad empresaria, que, según aseguró, se encuentra por debajo de los valores observados durante la expansión del crédito en la gestión de Mauricio Macri.

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En las familias, en cambio, señaló que el costo financiero apenas disminuyó un 25% respecto de su máximo. Advirtió que las tasas "son altas, inducen a la mora y resultan impagables en términos reales" para muchos deudores que esperaban un aumento de la inflación o una devaluación después de las elecciones.

Para el vicepresidente del BCRA, la salida debe surgir de acuerdos entre bancos y clientes. Cuestionó que las entidades busquen compensar las pérdidas cobrándoles más a los hogares y sostuvo que esa estrategia reduce las posibilidades de recuperar los créditos.

"Los bancos que reconocen que una pérdida es una pérdida y hay que buscar recuperar lo posible y mirar hacia adelante, quizás pueden tener una política de tasas con las familias con una dinámica mucho más similar a lo que fue con las empresas", expresó.

El funcionario también rechazó cambios en las regulaciones de clasificación crediticia y en el denominado efecto arrastre. Consideró que alterar esos mecanismos equivale a "romper el termómetro" y advirtió que perder información compartida sobre los deudores podría generar incertidumbre y restringir el acceso al financiamiento.

En la misma línea, descartó flexibilizar los encajes bancarios. Sostuvo que están cerca de su promedio histórico y que su función principal es respaldar a los depositantes.

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Werning también apuntó contra la carga impositiva sobre los préstamos. Según indicó, los impuestos representan, en promedio, un 25% del costo financiero total (CFT), principalmente por Ingresos Brutos, Sellos y gravámenes municipales.

Afirmó que la carga que soportan los bancos por impuestos provinciales y tasas municipales equivale a unas cuatro veces la que esas jurisdicciones aplican a otros sectores económicos.

"Es un desequilibrio muy grave si queremos resolver la mora, abaratar el crédito y facilitar el inicio y el fortalecimiento de un nuevo ciclo crediticio", concluyó.