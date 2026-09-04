Endeavor Rosario, con todo listo: "Compartir experiencias es fundamental"

La nueva edición de Experiencia Endeavor Rosario se realizará el próximo jueves 17 de septiembre en el Salón Metropolitano, con una convocatoria que reunirá a emprendedores, inversores, referentes de la industria, estudiantes y personas que buscan transformar una idea en un proyecto empresarial. La jornada se desarrollará de 8.30 a 18 y combinará charlas, capacitación, experiencias empresariales y espacios de networking.

María José Soler, directora de Operaciones de Endeavor Rosario, destacó el nivel de los speakers y mencionó especialmente a Patricia Jebsen, conocida en redes sociales como “Mami Corpo”. La ejecutiva desarrolló una extensa carrera corporativa en empresas como Mercado Libre, Rappi, Falabella y Siemens, antes de convertirse en una reconocida creadora de contenido. También estará presente Santiago Bilinkis, tecnólogo y emprendedor, quien tendrá a su cargo el cierre de la jornada.

La nómina de disertantes se completa con Máximo Salzmann, fundador y CEO de Tecnomotion; el ingeniero y consultor internacional Pablo Heinig; Marian Milicic, CEO de Milicic S.A.; Ivo Krajlev, fundador y director de la empresa rosarina Arbanit; y Eliana Bracciaforte, emprendedora tecnológica y cofundadora de Sourced AI y Workana. La apertura estará a cargo de María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, y Alejandro Larosa, cofundador y miembro de los directorios de fyo, Agrofy, Amauta y Biond.

Soler remarcó que el encuentro busca brindar herramientas concretas en un escenario particularmente desafiante para quienes emprenden. “Para nosotros compartir experiencias es fundamental, pero también el emprendedor se va a llevar herramientas”, explicó. En ese sentido, destacó el impacto de la inteligencia artificial, que “iguala las oportunidades y le permite al emprendedor quizá ser muy competitivo con menos recursos”.

Entre las actividades previstas habrá dos masterclasses. Una estará a cargo de Anita Figueiredo, cofundadora de Proteína Marketing, y estará orientada a la generación y captación de clientes capaces de impulsar el crecimiento de una compañía. La segunda será desarrollada junto con la Universidad Austral y estará enfocada en inteligencia artificial, con una propuesta práctica para potenciar las capacidades de los emprendedores.

La jornada también contará con mentorías grupales a cargo de especialistas de la Red Endeavor, destinadas a trabajar sobre problemas concretos, validar estrategias y definir caminos de crecimiento. Además, funcionará el Club del Pitch, donde los emprendedores podrán presentar sus negocios ante un jurado especializado y recibir devoluciones en tiempo real.

La convocatoria apunta a todo el ecosistema emprendedor: desde quienes tienen una idea y buscan determinar si puede convertirse en un negocio hasta personas que trabajan en relación de dependencia pero quieren iniciar una compañía. También están invitados estudiantes universitarios próximos a graduarse, que buscan definir si incorporarse a una empresa o apostar por un proyecto propio. Este año se incorporará además un espacio específico de networking.

Para Soler, esa instancia de conexión constituye uno de los grandes valores de la Experiencia Endeavor. “Alguien que vos conociste en la experiencia puede ser tu socio, tu inversor, tu próximo cliente, tu aliado”, afirmó. La organización busca que quienes asistan se lleven inspiración, herramientas y contactos para sus proyectos. La cita será el jueves 17 de septiembre en el Salón Metropolitano de Rosario, en una jornada que volverá a reunir a referentes consolidados y nuevos emprendedores para fortalecer el ecosistema empresarial y tecnológico de la región.

Entrevista de Hernán Funes.