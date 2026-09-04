Clásico rosarino: las posibles formaciones de Central y Newell's para el domingo

Rosario Central y Newell’s ya tienen posibles equipos para el clásico del domingo, que se jugará desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura. Ambos entrenadores mantienen algunas dudas y definirán sus formaciones en las horas previas al partido.

En Rosario Central, el equipo que se maneja tiene a Jeremías Ledesma en el arco; Emanuel Coronel, Gastón Ávila, Ignacio Ovando y Agustín Sández, aunque este último depende de su estado físico; Franco Ibarra y Federico Navarro en el mediocampo; Alan Rodríguez, Ángel Di María y Jaminton Campaz más adelantados; y Marco Ruben como centrodelantero.

En Newell’s, la formación mencionada es Josué Reinatti; Franco Escobar, Lautaro Gianetti, Lucas Carrizo y Martín Ortega; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Matías Cóccaro. La principal novedad es la posible presencia de Solari desde el arranque, pese a que llegó recientemente al plantel y apenas lleva dos entrenamientos.

Sobre el equipo rojinegro, también se destacó que Guch, Mazzantti y Cóccaro aparecen como las principales cartas ofensivas, mientras que Solari podría ocupar un lugar por la izquierda. Del lado canalla, Almirón tendría definido el once, aunque buscaría mantenerlo en reserva hasta pocas horas antes del encuentro para no darle pistas a Kudelka.

El clásico se disputará este domingo desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura. Central buscará sostener su dominio reciente en los enfrentamientos, mientras Newell’s intentará cortar la racha y quedarse con una victoria en el partido más esperado de la ciudad.