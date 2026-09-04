Nidec revela 844 casos de irregularidades en control de calidad en una década

TOKIO — La empresa japonesa de motores Nidec Corp. ha hecho público un informe sobre irregularidades en sus controles de calidad, revelando 844 casos a lo largo de la última década. Este escándalo ha llevado a su CEO, Mitsuya Kishida, a ofrecer disculpas en una reciente conferencia de prensa a los inversores, a las empresas del grupo, a sus clientes y a la sociedad en general.

Durante su discurso, Kishida enfatizó: "Toda la empresa está trabajando intensamente para revisar y mejorar nuestros controles de calidad". Las irregularidades encontradas incluyen modificaciones en los materiales y procesos de producción sin la debida autorización, así como la falsificación de pruebas de productos y etiquetado engañoso sobre su origen, según ha señalado Nidec.

La investigación fue impulsada por un fraude contable que salió a la luz el año pasado. Aunque los responsables de la compañía mencionaron que la mayoría de las irregularidades fueron realizadas por empleados bajo una intensa presión para alcanzar resultados, no se han proporcionado detalles específicos sobre los incidentes desde 2012.

A pesar de la gravedad de los hallazgos, Kishida destacó que, hasta el momento, no se han identificado problemas de seguridad relacionados con las irregularidades y que no se prevén retiradas masivas de productos del mercado.

Nidec, que cuenta con más de 100.000 empleados, es un fabricante que produce motores de diferentes tamaños para una amplia gama de productos, desde bombas y sistemas de aire acondicionado hasta dispositivos electrónicos y vehículos, incluyendo sistemas de asistencia a la conducción.

La historia de Nidec es emblemática del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en Japón, que forman parte del apreciado concepto de "monozukuri", que se traduce como "hacer cosas" con esmero y orgullo. Fundada en 1973 por Shigenobu Nagamori en Kioto, la empresa ha experimentado un ascenso notable, aunque la reciente crisis de calidad ha puesto en evidencia los desafíos que enfrenta.

Los problemas de control de calidad, según se ha informado, comenzaron a intensificarse durante un período de rápida expansión de la empresa, lo que generó una presión considerable sobre los empleados para lograr resultados rápidamente y reducir costos.